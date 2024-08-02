Все пойдет наперекосяк: названы три знака-неудачника в сентябре. Гороскоп

Начало осени – это всегда переход в новый активный сезон и целый ворох свежих планов на работу и творчество. Но иногда кажется, словно кто-то намеренно пытается эти планы сорвать.

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Как утверждают астрологи, у представителей трех знаков зодиака сентябрь будет именно таковым. Их планы будут срываться, договоренности – не выполняться и дела будут идти напернкосяк. Читайте дальше, чтобы узнать, каким знакам нужно будет проявлять осторожность в начале осени.

Телец

В сентябре вам настоятельно рекомендуется избегать участия в любых инвестициях, не заслуживающих доверия. Было бы разумным для вас проявить осторожность, когда дело касается затрат на какие-то крупные планы. По всей вероятности, ваши друзья обратятся к вам с деловым предложением. Учтите все риски, если они хотя бы минимально преобладают выгоды, смело отказывайте.

В романтической сфере вы можете чувствовать себя одиноко и искать любви. Но найти партнера вам вряд ли удастся. Если любовь еще не нашла своего пути к вам, не нужно проявлять нетерпение. Ищите вдохновение в других местах и наслаждайтесь полноценной жизнью. Любовь придет, когда звезды сойдутся.

Лев

Вам будет очень важно воздерживаться от импульсивных действий в сентябре. Практикуйте осознанный подход ко всему, что вы делаете и тщательно управляйте своими эмоциями. Именно нетерпение и невнимательность будут вашими величайшими врагами в начале осени.

В этот месяц в вашу жизнь войдет и уйдет из нее много людей, из-за чего вам будет сложно определить, кто действительно заслуживает вашего доверия. Вам могут предложить служебный роман. Каким бы интригующим это ни казалось, не спешите погружаться в эти отношения. Принимайте решение мудро. Женатые Львы могут быть очень восприимчивы к влиянию своего окружения.

Рыбы

Вам может быть полезно принять более расслабленный подход к вещам, поскольку излишний перфекционизм может отрицательно повлиять на ваше настроение. Сентябрь может принести некоторые трудности в вашей работе. Распространение неточной информации может привести к многочисленным недоразумениям с вашими коллегами. Будьте внимательны к данным, которыми оперируете. Так же, как и к финансам – для вас возрастет риск потерь.

Когда дело доходит до романтики, одинокие Рыбы могут столкнуться с трудностями в поиске соответствующего их видению партнера. Однако вам важно помнить, что не стоит соглашаться на первое же предложение просто потому, что вы чувствуете себя одиноко. Если вы в отношениях, приготовьтесь к сложному периоду.

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