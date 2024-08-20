Все пойдет не по плану: три знака зодиака ждут проблемы и конфликты в ближайшие дни

Текущая неделя ведет нас к завершению периода ретроградного Меркурия. Постепенно дела начнут налаживаться. Однако это не касается представителей трех знаков зодиака.

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Как утверждают астрологи, для них ближайшие дни будут исполнены конфликтов и проблем во всех сферах. Читайте этот гороскоп дальше, чтобы узнать, кому следует быть осторожными.

Овен

Дела на работе будут идти для вас хорошо – вы сможете развить свои уникальные навыки. Кроме того, вы можете получить много знаний и развить уже имеющийся у вас опыт, что может привести к хорошим возможностям. Однако всю неделю будут случаться вещи, которых вы совсем не ожидали. Овнам, которые ищут работу, совсем не будет везти, и это будет угнетать их.

В финансовом плане вы можете рассчитывать на поддержку родных и друзей. Но помощь может прийти не в том виде, на который вы надеялись. Постарайтесь минимизировать стресс в своей жизни с помощью физической активности и отдыха, чтобы не слишком драматизировать ситуацию.

Близнецы

С точки зрения работы эта неделя будет для вас неплохой, но ваша врожденная импульсивность может создать вам излишние проблемы. Вы будете винить других, провоцируя напряжение в отношениях. Постарайтесь больше показывать свои рабочие достижения, чтобы сохранить уважение начальства и коллег.

Чего вам не стоит делать на этой неделе, так это полагаться на других. Тщательно работайте, чтобы решать все свои проблемы самостоятельно. Это научит вас ценить и тратить деньги более ответственно. В отношениях с другими конфликты могут возникать даже по пустякам. Приложите усилия, чтобы позаботиться о чувствах окружающих. И не забывайте отдыхать и расслабляться – это вам очень нужно.

Рак

Ваша карьера идет не так, как планировалось, потому что на этой неделе вы не можете сосредоточиться на работе, как бы вы ни старались. Поэтому не ищите вдохновения, а делайте только то, что действительно необходимо. Или попробуйте изменить способ выполнения своих обязанностей на более интересный. Не принимайте значительные финансовые решения, не посоветовавшись с близкими. Забота о семье обернется для вас удачными советами и необходимой поддержкой.

В отношениях люди, которые рядом, нуждаются в ощущении безопасности, которое можете дать им только вы. Поэтому старайтесь контролировать свои перепады настроения и не давать волю негативным чувствам, особенно по отношению к своему партнеру. Свидание в романтических местах может помочь вам почувствовать себя лучше.

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