Все внимание на отношения: три знака зодиака ждет романтика до конца сентября

Сентябрь станет месяцем новых знакомств, романтики и страсти. Впереди – неожиданные события и трансформационные изменения, которые откроют новые разделы жизни. 17 сентября лунное затмение в Рыбах всколыхнет глубинные эмоции.

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Это затмение, говорят астрологи, станет началом истории, которая будет разворачиваться до 2026 года. Это поворотный момент, поощряющий разорвать старые шаблоны и освободить место для всего нового. Осеннее равноденствие пройдет под знаком Весов и принесет смещение внимания и сторону баланса, гармонии и создания семейного уюта.

Овен

Сентябрь начинается с ретроградным Ураном в Тельце, что побуждает вас пересмотреть свой подход к деньгам и имуществу. Кроме того, когда ретроградный Плутон снова входит в знак Козерога, вы можете почувствовать необходимость подумать о своих карьерных целях и о том, в какой отрасли вы хотите достичь славы.

Лунное затмение в Рыбах потрясет ваш 12-й дом подсознания, выведя глубокие эмоции на поверхность. Это время освободиться от скрытых страхов, которые мешают вам жить. В конце месяца Марс встретится с ретроградным Сатурном, что обеспечит стабилизирующее влияние, побуждая принимать судьбоносные решения.

Скорпион

Ретроградный Уран коснется вашего седьмого дома отношений и договоренностей. Вы можете почувствовать неожиданные изменения или прорывы в своих близких отношениях, что вдохновит кардинальные изменения. Это может быть судьбоносное решение о замужестве или рождении детей.

Важно устранить недоразумения и изменить свое отношение к своему ближайшему окружению. Когда Меркурий снова войдет в Деву 9 сентября, вам будет легче выражать свои идеи и общаться с людьми, разделяющими ваше видение. Марс, ваш традиционный управитель, столкнется с Нептуном, что может вызвать неразбериху или смешанные эмоции в ваших романтических связях или творческих начинаниях. Важно сохранять чистый ум и не позволять иллюзиям омрачать ваши суждения, особенно в делах любви. 17 сентября лунное затмение в Рыбах осветит ваш пятый дом творчества, романтики и самовыражения. Это может стать кульминацией или поворотным моментом в этих сферах, побуждая вас освободиться от того, что больше не доставляет вам радости.

Козерог

Все возможно с правильным мышлением. Сентябрь начинается с ретроградным Ураном в Тельце, воздействуя на ваш пятый дом творчества, романтики и самовыражения. Это отличное время для исследования новых творческих путей – вы захотите больше свободы, спонтанности и подлинности.

Марс войдет в Рак, привнося энергию и страсть в ваши отношения. Будут новые и очень неожиданные знакомства, которые всколыхнут вашу жизнь. Луна завершится тригоном между ретроградным Марсом и Сатурном. Вам удастся выстроить отношения, основанные на крепком доверии, верности и взаимоуважении.

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