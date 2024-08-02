Всегда актуален: Меган Маркл показала трендовый королевский маникюр

Меган Маркл, герцогиня Сассекская, известна не только своим актерским прошлым и браком с принцем Гарри, но и своим утонченным чувством стиля. С момента своего вступления в королевскую семью она неоднократно привлекала внимание модных критиков и почитателей своими нарядами, аксессуарами и т.д.

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Ее влияние на модные тенденции сложно переоценить. К примеру, недавно звезда появилась в интервью, в котором продемонстрировала свой трендовый маникюр.

В последнее время все больше звезд предпочитают делать натуральный маникюр, который набирает популярность среди женщин по всему миру. Этот тренд отражает стремление к естественности, здоровому образу жизни и минимализму. Часто он бывает настолько изящным, что в целом трудно сказать, есть ли на ногтях лак вообще.

Меган Маркл всегда отличалась своим умением создавать элегантные и стильные образы. Ее маникюр не исключение. Предпочитая натуральные оттенки, она подчеркивает свою естественную красоту и изысканность.

Недавно Маркл утвердила тенденцию возвращения натурального королевского маникюра. Она появилась в тизере из будущего интервью CBS Sunday Morning, где поклонники заметили ее утонченный и элегантный цвет лака. Герцогиня Сассекская покрасила ногти в бледно-розовый цвет, идеально сочетающийся с ее нарядом.

Когда покойная королева Елизавета была жива, она также предпочитала нежно-розовый лак для ногтей. Он выглядит элегантно, но не привлекает лишнего внимания. Поэтому подобные цвета десятилетиями были фаворитами королевской семьи и, наконец, эта мода возвращается.

Ранее OBOZ.UA публиковал 6 образов Камалы Гаррис во время предвыборной кампании, лучше всего демонстрирующих ее стиль.

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