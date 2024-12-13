Всегда в моде: Селена Гомес выбрала для помолвки классический маникюр

Весь мир сходит с ума от новости, что певица и актриса Селена Гомес и ее возлюбленный музыкальный продюсер Бенни Бланко обручились. Однако, кроме шикарного обручального кольца, звезда смогла похвастаться и великолепным маникюром, который выбрала для своего большого дня.

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Звезда показала в своем Instagram трендовые нюдовые ногти с блестящим финишным покрытием. Классический дизайн она выполнила на слегка удлиненных миндалевидных ногтевых пластинах. Эксперты по маникюру похвалили ее за выбор бессмертной классики в столь важный момент своей жизни.

Создал этот образ любимый мастер Гомес Том Бачик. Он использовал лак, максимально приближенный к естественному тону кожи звезды. Еще в 2022 году он назвал такой маникюр "ногтями богатой девушки". Его фишка заключается в том, что такое покрытие не выглядит ярким и вызывающим, а делает руки идеально ухоженными. Мастер называет "ногти богатой девушки" новым взглядом на изысканную классику.

Ключевым приемом, который Бачик использует для создания таких дизайнов, является даже не идеальный подбор лака. Он сам настаивает на том, что главное – это безупречно ухоженная кутикула. Поэтому он использует для нанесения на нее масла для тела или даже лица, ведь они обеспечивают максимальное увлажнение.

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