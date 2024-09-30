Выбирают даже знаменитости: назван один из лучших прогулочных городов Европы

Европа славится своими невероятно красивыми и роскошными городами. Некоторые из них привлекают путешественников по всему миру.

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Однако популярные направления, такие как Барселона, Амстердам или Париж часто имеют высокие цены на проживание и развлечения. Поэтому Платформа Trusted Housesitters, специализирующаяся на уходе за домашними животными, выделила один город, обещающий обеспечить идеальный отдых.

Чтобы получить наилучшие впечатления от путешествия, важно найти не только хорошее место, но и то, которое сочитает в себе культурные богатства и доступность. Один из них – это Базель – город, который считается настоящим раем для любителей искусства.

Базель

Базель, расположенный в Швейцарии, славится ежегодной мировой выставкой искусств Art Basel, которая каждое лето собирает художников и коллекционеров со всего мира. Среди посетителей этого события часто можно встретить знаменитостей, таких как Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. Это придает городу особый шарм и престиж.

Средняя стоимость проживания в Базеле составляет около 280 долларов за ночь. Может показаться, что это дорого, но город предлагает множество возможностей для исследования и отдыха, что делает его достойным каждой израсходованной копейки.

Что делать в Базеле?

Базель привлекает посетителей не только своими культурными событиями, но и множеством музеев. Их более 40, включая всемирно известные.

Также не забудьте прогуляться по старому городу со средневековыми зданиями и каменными улицами, а также вдоль берегов реки Рейн, где вы сможете наблюдать за местной жизнью и наслаждаться прекрасными видами.

Для гурманов город предлагает интересные деликатесы, такие как знаменитый базильский läckerli – пряник с орехами. Также стоит отведать другую вкусную выпечку и горячий шоколад в уютных швейцарских кафе.

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