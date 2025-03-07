Выбор вас удивит: кто может сыграет Белую ведьму в новых 'Хрониках Нарнии'

Мир "Хроник Нарнии" получит новое воплощение благодаря Netflix. В адаптации классических произведений Клайва Стейплза Льюиса ожидаются смелые творческие решения, и одним из них может стать участие известной британской певицы Charli XCX в роли главной антагонистки – Белой Ведьмы (Джадис).

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По данным издания Deadline, популярная певица Charli XCX входит в число главных кандидатов на ключевую роль в будущем фильме. Хотя официальных подтверждений по поводу ее участия еще нет, источники сообщают, что переговоры продолжаются.

Кто сыграет Белую Ведьму

В классической истории К. С. Льюиса персонаж Белой Ведьмы появляется в двух книгах – "Лев, Белая Ведьма и шкаф" и "Племянник Чародея". Во второй рассказывается о ее происхождении и о том, как она попала в Нарнию, где впоследствии установила свое ледяное правление. Именно этот приквел к серии книг может стать основой первого фильма режиссера Греты Гервиг.

В предыдущей экранизации 2005 года эту роль блестяще исполнила Тильда Свинтон, создав незабываемый образ хладнокровной волшебницы. Если Charli XCX действительно воплотит Джадиса, это станет ее актерским дебютом в большой кинофраншизе.

Что известно о новой адаптации "Хроник Нарнии"

Netflix впервые объявил о планах создать новые проекты по мотивам Хроник Нарнии в 2018 году. Однако только в 2022 году было подтверждено, что режиссером первых двух фильмов станет Грета Гервиг. Известно, что новая версия будет свежим переосмыслением классического материала, однако Гервиг стремится остаться верной духу книг Льюиса.

По слухам, Netflix намерен адаптировать все семь книг, поэтому велика вероятность, что Гервиг начнет именно с "Племянника Чародея" – истории, объясняющей возникновение Нарнии и происхождение ее главной антагонистки.

Релиз ожидается в конце 2026 года. По данным Deadline, кинолента получит двухнедельный эксклюзивный IMAX-релиз перед премьерой на Netflix.

Другие потенциальные участники актерского состава

В сети активно обсуждаются возможные актеры на главные роли. Среди якобы рассматриваемых имен называют Натали Портман, Сиршу Ронан, Луиса Партриджа и Майки Мэдисон. Однако ни одна из этих актрис пока не подтвердила свое участие в проекте.

В частности, кастинг на роли детей – главных героев серии – продолжается.

Хотя детали адаптации пока остаются в тайне, учитывая стиль Греты Гервиг, можно ожидать глубокий подход к персонажам, визуально насыщенный мир и новое прочтение классической истории.

Если все эти ожидания оправдаются, новая экранизация Хроник Нарнии имеет все шансы стать одной из самых ярких кинофраншиз следующего десятилетия.

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