Выйдет в 2025: какой будет усовершенствованная Нyundai Sonata

Седаны Sonata от южнокорейского автоконцерна Hyundai входят в списки самых популярных авто в мире. Однако в 2025 модельном году их ждет определенный рост в цене.

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Как выяснило издание Motor1, все из-за целого перечня усовершенствований, которое получила машина. Улучшение Sonata началось еще в 2024 году. За новую модель теперь придется отдать от 27 800. И вот что вы получите за эти деньги.

Sonata SE имеет ту же силовую установку, что и SEL. Речь идет о 2,5-литровом четырехцилиндровом двигателе мощностью 191 лошадиную силу в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Стандартные функции новой базовой модели включают в себя 16-дюймовые легкосплавные диски, проекционные светодиодные фары, светодиодные дневные ходовые огни, светодиодные задние фонари и автоматическое управление фарами.

Внутри SE имеет двухзонный автоматический контроль температуры, кнопочный запуск, беспроводной и проводной Android Auto и Apple CarPlay. Вдобавок вы получаете 12,3-дюймовый информационно-развлекательный экран и четыре порта зарядки USB-C (два спереди и два сзади). Среди функци защиты — девять подушек безопасности, помощь в удержании полосы движения, помощь в следовании полосой движения, помощь в предотвращении столкновений спереди с обнаружением пешеходов и велосипедов. А еще авто оборудовано системой предупреждения о столкновении в слепой зоне при перекрестном движении сзади.

Кроме того, в линейку Sonata 2025 года войдут комплектации SEL, N Line и гибриды SEL и Limited. Все они подорожают на несколько сот долларов. Корейский концерн также перепозиционирует SEL Convenience в качестве новой автономной комплектации. Полный привод также доступен для SEL, а более горячая Sonata N Line остается в линейке с 290 л. с., но теперь она поставляется с воздуховодом, установленным на консоли второго ряда. Гибриды по-прежнему используют 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 192 л.с. и шестиступенчатую коробку передач.

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