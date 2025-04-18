Вышел новый трейлер фильма 'Фантастическая четверка: Первые шаги': когда премьера

Первая семья в истории супергеройской вселенной Marvel возвращается на экраны кинотеатров. Лента "Фантастическая четверка: Первые шаги" уже скоро выйдет в прокат и Marvel Studios представила новый трейлер, в котором наконец-то можно посмотреть Серебряную Серферку в исполнении Джулии Гарнер.

Видео дня

Дублированный ролик картины вышел на официальном YouTube-канале компании Kinomania Film Distribution, занимающейся прокатом фильма в Украине. Дата премьеры "Фантастической четверки" – 24 июля этого года.

Согласно синопсису, четверо родных друг другу супергероев предстают перед самым тяжелым испытанием. Им придется балансировать между своими героическими обязанностями и семейными связями. Их героическое дело – защитить Землю от ненасытного космического бога Галактуса (Ральф Инессон) и его загадочной вестницы, Серебряной Серферки (Джулия Гарнер). Но когда план Галактуса поглотить планету и всех ее обитателей приобретает неожиданно личный характер, их борьба становится еще более ожесточенной.

В главных ролях "Фантастической четверки" зрители увидят Педро Паскаля (Рид Ричардс / Мистер Фантастик), Ванессу Кирби (Сью Шторм / Невидимая женщина), Джозефа Квинна (Джонни Шторм / Человек-факел) и Эбона Мосс-Бахрахм (Бен Гримм / Суещство). Кроме того, в каст картины вошли Пол Уолтер Хаузер, Наташа Лионн и Джон Малкович.

"Фантастическая четверка: Первые шаги" станет первым появлением этой команды супергероев в кино после приобретения Marvel студией Disney 20th Century Fox и ее активов. Других супергероев этой комикс-вселенной в фильме не будет. Действие фильма будет происходить в альтернативном, ретро-футуристическом Манхэттене 1960-х годов.

На "Фантастическую четверку" уже намекали в киновселенной Marvel. В фильме "Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия" Джон Красински ненадолго появился в роли Мистера Фантастика, прежде чем был жестоко убит, а Крис Эванс, теперь более известный как Капитан Америка примерил на себя образ Человека-факела в хите "Дедпул и Росомаха".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой неожиданный персонаж появится в новых "Мстителях".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.