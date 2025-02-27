Вышел тизер последнего сезона сериала 'Ты': когда премьера

Хитовый сериал Netflix в жанре психологического триллера "Ты" скоро подойдет к концу. И фанатам показали, чего ожидать от серий, которые доведут историю до завершения.

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На официальных страницах стриминга в соцсетях вышел новый тизер пятого сезона. В нем главный герой шоу Джо Голдберг в исполнении Пенна Бэджли возвращается туда, где все началось: в Нью-Йорк.

Партнершей героя в этой части будет Кейт Гелвин (актриса Шарлотта Ричи), которую зрителям представили в четвертом сезоне. С ее помощью Джо будет пытаться завершить свою историю как неисправимого абьюзера счастливо.

Главный герой попробует наладить свою новую жизнь с Кейт, пытаясь уйти от призраков своего прошлого. В прошлых сезонах его история была историей одержимости, обмана и убийств. Похоже, вопреки ожиданиям Джо, прошлые грехи наконец догонят его.

Возвращение в Нью-Йорк замкнет условный круг повествования. Ведь именно в этом городе началась история одержимости Джо писательницей Гвиневрой Бек (Элизабет Лейл). Находясь рядом с Кейт, когда психика героя находится на грани, он встанет перед вопросом – удастся ли ему скрыть свою темную правду или прошлое окончательного его уничтожит?

Финальный сезон сериала "Ты" стартует на Netflix 24 апреля. Точку в истории поставят 10 новых эпизодов.

Ранее OBOZ.UA публиковал тизер четвертого сезона сериала Netflix "Бриджертоны".

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