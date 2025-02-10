Высокие сапоги стали хитом среди знаменитостей: как носить модную обувь

Высокие кожаные сапоги давно считаются неотъемлемой частью гардероба любой модницы. Эта удобная обувь даже без лишнего декора легко становится акцентом всего образа.

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В нынешнем сезоне высокие сапоги становятся особенно актуальными,пишет издание Who What Wear. Сейчас в моде высота почти до самого колена. Она помогает создавать крутые и при этом непринужденные луки. Такие сапоги уже стали излюбленным выбором звезд.

Сапоги именно такой высоты помогают визуально вытянуть силуэт и сделать ноги длиннее. При этом это практический выбор, ведь ходить в такой обуви действительно удобно. В последнее время самые большие модницы среди звезд предпочитают модели из структурированной кожи. Они совмещают такие сапоги с непринужденными джинсами и юбками. Лакированные пары с острым носком чаще можно увидеть со строгими пальто. Более того, вернулись даже грубые сапоги в байкерском стиле. Рассказываем, как стилизуют высокие сапоги селебрити.

Дуа Липа соединила остроносые сапоги на шпильке с широкими джинсами, которые заправила за голенище. К счастью, широкая модель гармошкой позволила ей подобный стилистический прием. Завершила свой образ певица с помощью длинного пальто с анималистическим принтом.

Модель Белла Хадид добавила высокие байкерские сапоги к спортивному образу с черными лосинами. И именно они превратили весь ансамбль в одежду для городской прогулки, а не только для тренировки в спортзале.

София Ричи сделала сапоги с квадратным носом и массивным каблуком акцентом своего монохромного образа. Черные матовые вещи, включая длинное пальто, собрались в завершенную композицию благодаря кожаному блеску обуви.

Модель Барбара Палвин дополнила свой серый костюм из свитера и плиссированной юбки грубыми байкерскими сапогами. И это сбалансировало отчетливо игривый характер ансамбля, придав ему брутальную нотку девушки, способной постоять за себя.

Дженнифер Лопес шокировала всех выбором сапог, которые спереди выглядят закрытой парой с удлиненным квадратным носом, а сзади полностью открывают ногу и обнажают пятку. Модная провокация певице полностью удалась.

Не могла обойти тренд и Тейлор Свифт. Певица, с удовольствием подчеркивающая свои длинные тренированные ноги, остановила свой выбор на узких сапогах с высоким каблуком средней толщины. Сбалансировал образ Тейлор с помощью объемной куртки в серебристо-серую клеточку.

Участница южнокорейской поп-группы Blackpink Дженни Ким продемонстрировала самый смелый и при этом самый противоречивый образ. Она объединила бежевый костюм Chanel из коротких шорт и безрукавки с лаковыми сапогами с меховой оторочкой. Дополнила свой образ она черными колготами с большими горохами и розовым пояском.

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