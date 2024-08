Wizz Air ввел годовые абонементы на все рейсы: билеты будут стоить всего 9,99 евро

Лоукостер Wizz Air предлагает новую услугу All You Can Fly. Суть предложения заключается в приобретении годового абонемента по фиксированной стоимости, что позволит воспользоваться любым количеством рейсов из всей сети маршрутов Wizz Air с оплатой €9,99 за каждый выбранный сегмент поездки.

Видео дня

Венгерский лоукостер стремится привлечь как можно больше путешественников благодаря этому предложению. В компании рассказали об условиях получения услуги.

Wizz All You Can Fly – это услуга годового абонемента стоимостью 599 евро в год (до 16 августа действует акционная цена 499 евро в год). Пассажиры смогут воспользоваться функцией оплаты €9,99 за каждый выбранный сегмент поездки.

Условия услуги:

Стоимость – €599 в год.

Бронировать билет с акционным абонементом можно не позднее чем за 3 дня до вылета.

По традиции лоукостов багаж не предусмотрен. В цену включена малая ручная кладь до 40 x 30 x 20 см.

Нельзя бронировать более 3-х перелетов в один день.

Если пассажир не явился на 3 забронированных рейса, Wizz Air оставляет за собой право отменить подписку.

Когда можно бронировать рейсы

Бронировать рейсы по абонементу можно на даты после 25 сентября 2024 года. Обратите внимание, что количество доступных мест для приобретения с подпиской на отдельные рейсы будет ограничено.

Wizz Air намерена продать 10 тысяч абонементов с услугой WIZZ All You Can Fly. Подписка будет автоматически продлена через год.

Изменить рейсы, забронированные с помощью WIZZ All You Can Fly, нельзя. Придется приобрести новый билет.

Обязательно при регистрации необходимо указать желаемый "домашний" аэропорт.

Wizz Air возместит полную сумму комиссии за абонемент, если вы хотите отменить подписку в течение первых 14 дней и еще не забронировали первый рейс. А вот если вы уже воспользовались услугой, забронировав билет в течение 14-дневного периода, вы не можете отменить подписку и вернуть деньги.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие страны Европы предлагают самый лучший пляжный отдых.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.