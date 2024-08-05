Яблочный Спас: что святят и что запрещено нести в церковь
6 августа православные верующие отмечают Преображение Господне, или в народе – Яблочный Спас. Переход ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь обусловил смещение дат всех праздников на 13 дней назад. Ранее Яблочный Спас отмечали 19 августа.
Верующие в этот день традиционно ходят в церковь. OBOZ.UA рассказывает, что можно освящать на Яблочный Спас, а что – не стоит.
Что принято святить в церкви в Яблочный Спас
Традиционно на Преображение в церковь приносят освящать яблоки и другие овощи и фрукты из нового урожая:
- груши;
- виноград;
- помидоры;
- сливы.
Также принято освящать мед и хлеб.
После утреннего похода в церковь собирались за столом всей семьей, угощали освященными продуктами детей и родственников. Существовало поверье, что освященные в этот день фрукты и овощи обладают целебной силой.
Из яблок готовили разнообразные блюда: пирожки, блинчики, вареники или запеканки. Добавляли в блюда также мед и орехи. Приверженцы народных предрассудков даже не ели яблоки к Спасу – считалось, что это может привести к беде.
Что нельзя святить в Яблочный Спас
Издавна не принято было нести в церковь следующие продукты:
- мясо;
- яйца;
- алкоголь;
- творог и молочные продукты.
Праздник выпадает на Успенский пост, так что верующие учитывают запреты этого времени.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о народном значении и традициях празднования Яблочного Спаса.
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