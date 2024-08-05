Яблочный Спас: что святят и что запрещено нести в церковь

6 августа православные верующие отмечают Преображение Господне, или в народе – Яблочный Спас. Переход ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь обусловил смещение дат всех праздников на 13 дней назад. Ранее Яблочный Спас отмечали 19 августа.

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Верующие в этот день традиционно ходят в церковь. OBOZ.UA рассказывает, что можно освящать на Яблочный Спас, а что – не стоит.

Что принято святить в церкви в Яблочный Спас

Традиционно на Преображение в церковь приносят освящать яблоки и другие овощи и фрукты из нового урожая:

груши;

виноград;

помидоры;

сливы.

Также принято освящать мед и хлеб.

После утреннего похода в церковь собирались за столом всей семьей, угощали освященными продуктами детей и родственников. Существовало поверье, что освященные в этот день фрукты и овощи обладают целебной силой.

Из яблок готовили разнообразные блюда: пирожки, блинчики, вареники или запеканки. Добавляли в блюда также мед и орехи. Приверженцы народных предрассудков даже не ели яблоки к Спасу – считалось, что это может привести к беде.

Что нельзя святить в Яблочный Спас

Издавна не принято было нести в церковь следующие продукты:

мясо;

яйца;

алкоголь;

творог и молочные продукты.

Праздник выпадает на Успенский пост, так что верующие учитывают запреты этого времени.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о народном значении и традициях празднования Яблочного Спаса.

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