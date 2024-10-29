Ягод будет очень много: чем подкормить кусты смородины в ноябре

Опытные садоводы советуют уделить особое внимание уходу за кустами смородины в ноябре. Осенняя подкормка помогает растениям набрать сил перед зимовкой и обеспечивает лучший урожай в следующем сезоне.

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Важно правильно подобрать удобрения и соблюдать поливной режим, чтобы кусты смогли перенести холод и восстановиться весной. OBOZ.UA предлагает рассмотреть основные виды подкормок смородины, гарантирующих богатый урожай.

Компост и перегной – основа питания

Одним из лучших способов подкормки смородины поздней осенью является использование компоста или перегноя. Эти органические удобрения обогащают почву полезными веществами, которые помогают кустам укрепиться перед морозами. Их советуют рассыпать вокруг кустика на расстоянии 20 см от основания, а потом заработать в землю на глубину 10-15 см.

Минеральные удобрения

В ноябре также следует применять минеральные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий. Азот стимулирует развитие листьев, фосфор укрепляет корневую систему, а калий повышает стойкость к болезням в зимний период. Важно следовать инструкциям по дозировке, чтобы избежать перенасыщения, которое может отрицательно повлиять на растение.

Удобрения для плодородия почвы

Чтобы повысить стойкость смородины к холодам, садоводы рекомендуют высевать сидераты, такие как люцерна, вокруг кустов. Эти растения обогащают почву азотом и улучшают его структуру, что способствует лучшему росту смородины весной.

Полив

Хотя осенью многие прекращают полив, кусты смородины нуждаются в достаточном количестве влаги в ноябре. Рекомендуется поливать каждые 10-14 дней теплой водой, чтобы растения могли полноценно подготовиться к зиме.

Комплексный уход

Правильное сочетание органических, минеральных и зеленых удобрений вместе с регулярным поливом поможет кустам смородины не только пережить холодный период, но и восстановиться весной.

Не следует превышать дозировку минеральных удобрений, поскольку это может привести к болезням кустов. Также следует помнить о равномерном распределении компоста и избегать его избыточной концентрации у корней.

Ранее OBOZ.UA публиковал инструкцию для новичков, что сделать в саду и на огороде до заморозков.

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