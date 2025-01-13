Яйца не испортятся и останутся свежими гораздо дольше: лучший способ хранения

Яйца имеют длительный срок хранения, но между потребителями продолжаются споры о том, где их хранить, чтобы они оставались свежими.

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К примеру, в США яйца моют перед продажей. Этот процесс устраняет налет, поэтому их нужно охлаждать, если вы хотите сохранить их свежими. Но даже если их не мыли, по словам экспертов, холодильник – все же лучшее место для этого, пишет OBOZ.UA.

Поскольку в большинстве домов сейчас есть центральное отопление, а лишь у немногих есть прохладный амбар, яйца, как правило, самое практичное хранить в холодильнике. Так они будут оставаться свежими гораздо длиннее.

Кухни, как правило, являются теплыми местами в доме, поскольку во время приготовления пищи обычно образуется много паров. Не говоря уже о том, что радиаторы, постоянно включенные зимой, делают дома гораздо теплее.

Эта теплая среда приведет к росту бактерий и увеличит вероятность порчи яиц, поэтому хранить их в холодильнике эффективнее. Только если у вас есть соответствующая прохладная комната для их хранения, тогда их следует оставить вне холодильника.

Хранение яиц при постоянной прохладной температуре является ключом к сохранению их свежести, а значительные изменения температуры будут способствовать росту бактерий, таких как сальмонелла.

Если вы храните яйца на столешнице, держите их подальше от плиты, духовки или других горячих приборов, таких как фритюрницы или микроволновые печи.

Однако, если вы решите охлаждать яйца, не храните их в дверце холодильника, так как они часто открываются, а теплый воздух изменяет температуру и вызывает развитие бактерий.

Чтобы сохранить яйца свежими и безопасными для употребления, храните их в оригинальной картонной упаковке на средней или нижней полке холодильника, где температура более стабильна.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, сколько минут варить яйца в кипятке, чтобы они оставались полезными.

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