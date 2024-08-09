За нарушение – штраф до 500 евро: Венеция ввела ограничения для туристов и запретила громкоговорители

Венеция – легендарный итальянский город, традиционно занимающий самые высокие строчки в рейтингах посещения. Недавно власти ограничили размеры туристических групп в рамках своей миссии по регулированию огромных толп и улучшению местной жизни.

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В Венеции запретили пользоваться мегафонами и ограничили группы туристов до 25 человек. Новые правила уже вступили в силу, однако, по словам экспертов, есть и исключения.

Новые правила размеров туристических групп включают исключения для детей до двух лет, школьных групп и образовательных поездок. Они также используются на венецианских островах Мурано, Бурано и Торчелло.

Ограничения должны были ввести еще в июне, но власти пошли навстречу туристам, поскольку многие гиды уже забронировали групповые туры для более 25 человек.

Гидам, нарушающим правила, грозит штраф от 25 до 500 евро.

Также было запрещено использование громкоговорителей, что, по словам городских властей, негативно влияют на уровень шума.

Представительница власти Элизабетта Пеше заявила, что такая политика была направлена на улучшение жизни тех, кто живет и работает в городе, а также на облегчение передвижения групп по историческому центру Венеции и ближним островам.

Кроме того, город тестирует новую плату за однодневную поездку. Плата в размере 5 евро с человека применялась с апреля по середину июля, включая большинство выходных.

Меры предназначены для регулирования толпы, поощрения продолжительных визитов и улучшения качества жизни жителей Венеции.

В общей сложности такая политика принесла городу 2,2 миллиона евро от примерно 450 000 посетителей. ООН назвала влияние туризма на хрупкий город-лагуну главным фактором, влияющим на возможность внесения Венеции в список находящихся под угрозой объектов наследия ЮНЕСКО.

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