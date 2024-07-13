'Забери меня на Луну': интересные детали о новом фильме

Мир кино всегда дарит нам увлекательные истории, яркие эмоции и незабываемые впечатления. Одна из таких ожидаемых премьер в этом году – фильм "Забери меня на Луну".

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Лента уже успешно транслируется в украинских кинотеатрах. Поэтому OBOZ.UA собрал несколько интересных фактов о сюжете, которые убедят вас посетить этот фильм.

Пожалуй, каждый, кто интересовался информацией о высадке "Апполон-11" на Луну, сталкивался с теориями заговора о том, что все изображения события – это подделка. Конспирологи были недовольны отсутствием звезд на фото, якобы неестественным поведением теней, флага и тому подобное.

Впоследствии все эти "доказательства" неподлинности кадров со спутника Земли были опровергнуты, но некоторые люди до сих пор продолжают руководствоваться теориями заговора и защищать их. Именно это недоверие и легло в основу сюжета "Забери меня на Луну".

Общая информация

"Забери меня на Луну" – это романтическая комедийная драма от Sony PIctures. Она снята режиссером Грегом Берланти по сценарию Роуз Гилрой.

В главных ролях: Скарлетт Йоханссон и Ченнинг Татум.

Сюжет

Сюжет фильма разворачивается вокруг первой высадки человека на Луну во время космической гонки между США и СССР. В ходе подготовки к полету NASA сталкивается с серьезными трудностями, поэтому нанимает талантливую маркетолога по имени Келли Джонс, которая в то же время начинает строить романтические отношения с директором NASA Коулом Дэвисом.

Специалист начала беспрецедентную промокампанию во время которой власти решают, что миссия слишком важна, чтобы провалиться, поэтому необходимо иметь план Б. В результате Белый дом приказывает Джонсу снять фальшивую высадку на Луну, как запасной вариант в случае проблем с реальной экспедицией.

Интересные факты о фильме

Во время съемки фильма были привлечены настоящие технические консультанты NASA, которые действительно участвовали в работе космического проекта "Аполлон";

В фильмах есть элементы подлинных историй людей, которые действительно преданно работали над высадкой человека на Луну (фальсификация высадки – это вымысел);

При сотрудничестве с NASA команда, работавшая над фильмом, получила доступ к эксклюзивным кадрам из настоящей миссии.

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