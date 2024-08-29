Захочет каждая модница: Рианна показала трендовый маникюр

Певица и предпринимательница в сфере моды и красоты Рианна – не только следует модным трендам, но и часто их задает. Можно это сказать и о ее новом маникюре, которому прочат славу следующего хита.

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Для съемки в рекламе средств по уходу за лицом звезда сделала так называемые "чистые ногти" – дизайн, максимально соответствующий концепции таких продуктов. Фото Рианны с этим маникюром появилось в Instagram-профиле маникюрного салона, помогавшего звезде с созданием образа.

Этот тренд похож на популярные в последнее время "почти голые ногти", но заходит еще дальше. Если почти голые ногти предполагают пусть нюдовое, но достаточно плотное покрытие, чистые ногти делают упор на его полупрозрачность.

Фишка этого тренда в том, что он находится вне сезона, стиля и тематики. А еще на нем менее заметны сколы и появляющиеся со временем дефекты. То есть он еще и очень удобен в повседневном использовании. Варианты цвета могут изменяться от абсолютно прозрачных до желейных, молочных, розовых, бежевых, кремово-белых или матовых.

Чтобы создать классические чистые ногти, берите лак на два тона светлее или темнее вашего естественного тона кожи. Это зрительно выделит ногтевую пластину, но при этом сохранит ее естественный вид.

И еще один нюанс обязательно нужно учесть при создании чистых ногтей – это тип вашей внешности. Всегда выбирайте более холодные или более теплые оттенки, в соответствии с тоном кожи и волос, чтобы не создавать дисгармонию в цветах.

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