'Закон Лидии Поэт' продлили на третий сезон: о чем сериал

Сериал "Закон Лидии Поэт" неожиданно продолжили на третий сезон. Несмотря на понижение зрительской активности во втором сезоне, стриминговый гигант Netflix подтвердил выход новых эпизодов.

На странице Netflix в Facebook опубликовали фото главной героини сериала (роль исполняет Матильда Де Анджелис) и подписали его: "Ваша честь, мы должны: третий сезон "Закона Лидии Поэт" официально подтвержден".

Несмотря на то, что второй сезон имел гораздо меньшие рейтинги, чем первый, Netflix решил дать сериалу еще один шанс. Через три недели после выхода 30 октября шоу набрало более 31,8 миллиона часов просмотра. Это позволило ему оставаться в топ-10 Netflix в течение трех недель, хотя уровень просмотров по сравнению с первым сезоном упал почти на 60%.

Однако особый успех "Закон Лидии Поэт" завоевал на домашнем итальянском рынке, где удерживал позиции в топ-10 больше месяца. Такой показатель часто становится ключевым фактором для продолжения сериалов даже если они не показывают высоких результатов в глобальных рейтингах. Это также свидетельствует о важности локального контента для международных платформ.

Третий сезон "Закона Лидии Поэт" обещает стать важным событием для итальянского телевидения и укрепить позиции стриминговой платформы в регионе.

О чем сериал "Закон Лидии Поэт" (The Law According to Lidia Poët)

Это итальянский исторический детективный сериал, вдохновленный жизнью Лидии Поэт, первой женщины-адвоката в Италии. Сериал рассказывает о ее борьбе за право заниматься юридической практикой в конце XIX века, когда у женщин не было таких возможностей.

События сериала разворачиваются в Турине конца XIX века. Лидия Поэт, молодая, талантливая и амбициозная женщина, мечтает стать адвокатом. Несмотря на общественные запреты и сопротивление коллег-мужчин, она настойчиво двигается к своей цели.

Лидия берется за сложные дела, которые другие юристы отказываются брать, защищая права угнетенных и борясь за справедливость. По своим убеждениям она наталкивается на многочисленные трудности, но не кажется. Параллельно с юридической практикой Лидия ведет активную общественную деятельность, борясь за права женщин и социальные реформы.

Главные герои сериала:

Лидия Поэт – главная героиня, талантливая юрист, борющаяся за свои права и права других.

Энрико Леопарди – молодой и амбициозный журналист, помогающий Лидии в ее расследованиях.

Алессандро Беллависта – консервативный адвокат, который поначалу скептически относится к Лидии, но потом становится ее союзником.

