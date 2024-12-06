Закрытый для людей: где расположен самый опасный остров в мире

У побережья Бразилии есть одно из самых страшных мест в мире. Змеиный остов, расположенный в 35 км от берегов и омываемый водами Атлантического океана, советуют обходить стороной.

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Туристам строго-настрого запрещено посещать это место. Издание Express рассказало, почему остров защищают военные.

Хотя его настоящее название Ilha da Queimada Grande, нетрудно понять, почему острову дали народное название. Злую славу эта территория снискала именно благодаря змеям. Их здесь очень много – более 4 тысяч. То есть на один квадратный метр приходится одна ядовитая змея.

Самым опасным является вид, обитающий только в Бразилии – ботропойд. Сильный яд вызывает почечную недостаточность, внутренние кровотечения и гибель живых тканей. Это убивает человека в течение часа (мыши и некоторые другие млекопитающие умирают через несколько секунд после укуса). Островной подвид гораздо ядовитее, чем материковые родственники.

Ученые говорят, что 10 тысяч лет назад остров являлся частью материка, а отделился после внезапного поднятия уровня моря. При этом животные и пресмыкающиеся, оставшиеся в изоляции, за это время эволюционировали не так как их родственники из материка.

На побережье ходит легенда, будто страшных змей завезли на остров пираты для охраны несметных сокровищ. На самом деле животные просто остались на мели, когда повышение уровня моря разорвало связь острова с материковой Бразилией.

Еще до 1920-х годов на Змеином жили местные жители, но ныне устрашающий остров полностью безлюден. Говорят, последними жителями были хранитель маяка и его семья, но змеи проскользнули через окна и убили всю семью.

Власти и представители военно-морского флота периодически посещают маяк и тщательно следят за тем, чтобы ни один искатель приключений не приближался слишком близко к острову.

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