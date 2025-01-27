Занятия спортом могут помочь преодолеть депрессию – исследование

Занятия спортом, в частности, некоторые физические упражнения могут помочь преодолеть проблемы с психическим здоровьем, в том числе избавиться от депрессии.

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Команда исследователей из институтов Австралии, Испании, Дании и Финляндии провела углубленный анализ. Для этого были использованы сотни исследований и многочисленные упражнения. Результаты опубликовало издание BMJ.

Йога, аэробные упражнения, силовые тренировки и тай-чи дали одни из лучших результатов, но это может зависеть от вашего возраста и пола.

Йога оказалась более эффективной для мужчин, а также цигун, целостная система упражнений, сосредоточенная на подвижной медитации, ритмическом дыхании и доступе к медитативным состояниям ума.

Некоторые исследования предполагают, что это потому, что йога и медитация мешают пациентам думать и размышлять слишком глубоко, что может повлиять на их психическое здоровье, тогда как другие предположили, что это потому, что такие активности, как йога, способствуют самосочувствию, толерантности. , осознанию тела и внимательности

Силовые тренировки оказались особенно полезны для женщин и молодых людей. Похоже, что ходьба или бег трусцой полезны как для мужчин, так и для женщин.

Между тем пожилые люди могут найти большее облегчение в практиках йоги. Также сообщалось, что чем более "интенсивная" тренировка, тем больше уменьшаются симптомы депрессии.

Исследователи заявили: "Упражнения являются эффективным средством лечения депрессии, при этом ходьба или бег трусцой, йога и силовые тренировки более эффективны, чем другие упражнения, особенно интенсивные".

После проведения этого анализа эксперты предложили врачам назначать физические упражнения людям, борющимся с депрессией, приспосабливая упражнения к уровню физической подготовки и личным характеристикам каждого пациента. Они также предложили новые исследования, где участники не знали бы, что тестируется, чтобы получить более точные результаты.

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