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Запеченная скумбрия без запаха: рассказываем, что обязательно нужно добавить в рыбу

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
243
Запеченная скумбрия без запаха: рассказываем, что обязательно нужно добавить в рыбу

Скумбрия – очень ценный и вкусный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных салатов, а также закусок, намазок. Еще рыбу можно солить и вкусно запекать с овощами, специями. 

Видео дня
Как вкусно запечь скумбрию

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии с лимоном и черносливом. 

Рецепт скумбрии

Ингредиенты: 

  • Скумбрия – 2 шт
  • Чернослив копченый – 10 шт
  • Лимон – 1/2
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Скумбрию зачищаем и разрезаем, но не до конца. Вытаскиваем позвоночник.

Скумбрия для запекания

2. Рыбу кладем на фольгу. Солим, перчим и хорошо сбрызгиваем соком лимона (внутри и снаружи с каждой стороны).

Специи и лимон для рыбы

3. Скумбрию начиняем дольками лимона и черносливом. Заворачиваем рыбу в фольгу и отправляем в духовку на 20 минут (180 градусов).

Сколько минут запекать скумбрию

4. Разворачиваем рыбу и запекаем еще 10 минут, чтобы появилась хрустящая корочка.

Готовая скумбрия

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