Запеченная скумбрия без запаха: рассказываем, что обязательно нужно добавить в рыбу
Скумбрия – очень ценный и вкусный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных салатов, а также закусок, намазок. Еще рыбу можно солить и вкусно запекать с овощами, специями.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии с лимоном и черносливом.
Ингредиенты:
- Скумбрия – 2 шт
- Чернослив копченый – 10 шт
- Лимон – 1/2
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Скумбрию зачищаем и разрезаем, но не до конца. Вытаскиваем позвоночник.
2. Рыбу кладем на фольгу. Солим, перчим и хорошо сбрызгиваем соком лимона (внутри и снаружи с каждой стороны).
3. Скумбрию начиняем дольками лимона и черносливом. Заворачиваем рыбу в фольгу и отправляем в духовку на 20 минут (180 градусов).
4. Разворачиваем рыбу и запекаем еще 10 минут, чтобы появилась хрустящая корочка.
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