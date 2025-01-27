Запеченная скумбрия без запаха: рассказываем, что обязательно нужно добавить в рыбу

Скумбрия – очень ценный и вкусный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных салатов, а также закусок, намазок. Еще рыбу можно солить и вкусно запекать с овощами, специями.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии с лимоном и черносливом.

Ингредиенты:

Скумбрия – 2 шт

Чернослив копченый – 10 шт

Лимон – 1/2

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Скумбрию зачищаем и разрезаем, но не до конца. Вытаскиваем позвоночник.

2. Рыбу кладем на фольгу. Солим, перчим и хорошо сбрызгиваем соком лимона (внутри и снаружи с каждой стороны).

3. Скумбрию начиняем дольками лимона и черносливом. Заворачиваем рыбу в фольгу и отправляем в духовку на 20 минут (180 градусов).

4. Разворачиваем рыбу и запекаем еще 10 минут, чтобы появилась хрустящая корочка.

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