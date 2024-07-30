Запуск Apple Intelligence отложили: что это за нововведение и почему возникли проблемы

Компания Apple представила стратегию развития искусственного интеллекта. Новые функции ИИ будут доступны для iPhone, Mac, iPad и других устройств – представители Apple уже заключили соглашение об использовании GPT-4o вместо создания собственного чат-бота.

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В целом стало известно, что функции Apple Intelligence будут использовать комбинацию моделей генеративного ИИ и на первых этапах будут работать на новейших устройствах Apple с интерфейсом на английском языке. Однако издание Bloomberg сообщило, что запуск ИИ пришлось отложить.

Запуск Apple Intelligence

Функции Apple Intelligence от Apple Inc. появятся позже, чем ожидалось – компании нужно больше времени для исправления ошибок.

Компания планирует начать развертывание Apple Intelligence для клиентов в рамках обновлений программного обеспечения, которые планируются до октября. Функции ИИ появятся спустя несколько недель после начальных выпусков iOS 18 и iPadOS 18, запланированных на сентябрь.

Apple планирует сделать Apple Intelligence доступным для разработчиков программного обеспечения для раннего тестирования уже на этой неделе через бета-версии iOS 18.1 и iPadOS 18.1, говорят инсайдеры. Стратегия нетипична, поскольку компания обычно не выпускает предварительный обзор обновлений.

Ставки выше обычного. Разработчики должны устранить проблемы и протестировать функции в более широком масштабе. Беспокойство по поводу стабильности функций Apple Intelligence частично заставило компанию разделить функции по начальному запуску iOS 18 и iPadOS 18.

Что известно о новых функциях

Apple объявила о новых функциях и операционных системах в июне на Всемирной конференции разработчиков, заявив, что Apple Intelligence дебютирует как часть iOS 18 и iPadOS 18.

Традиционно в сентябре Apple представляет новые iPhone и новое ПО. В плане выпуска Apple Intelligence есть вероятность того, что первые модели iPhone 16, отправленные потребителям в этом году, не будут иметь новых функций ИИ и потребуют обновления программного обеспечения через несколько недель.

Компания планирует развернуть свой полный набор функций Apple Intelligence до конца 2024 г. и в течение первой половины 2025 г., сообщает Bloomberg News. Помимо iPhone и iPad, Apple Intelligence выйдет на компьютеры Mac с собственными чипами Apple в составе macOS Sequoia.

Технологический гигант делает ставку на Apple Intelligence, чтобы стать достойным конкурентом в генеративном пространстве ИИ.

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