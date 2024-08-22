Защитник воинов: когда в Украине празднуют Михайлов день по новому календарю

В Украине архангела Михаила считают особо почитаемым святым, в частности, потому, что он является небесным покровителем Киева. Именно поэтому его праздник отмечают особенно радостно. Но с переходом церкви на новоюлианский календарь он изменил дату.

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OBOZ.UA рассказывает, чем важен Михаил Архистратиг в церковной традиции. А также когда и как теперь чествуют его день.

Когда празднуют Собор Архистратига Михаила

Новоюлианский календарь, который начал действовать для Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви с 1 сентября 2023 года, сместил все религиозные даты на 13 дней назад. Таким образом, все праздники, кроме Пасхи, начали отмечать одновременно с христианами западного обряда.

Сместилась и дата Собора Архистратига Михаила. Уже во второй раз верующие в Украине будут отмечать ее 8 ноября. А не 21, как это было до календарной реформы.

Кто такой Архистратиг Михаил

Архангел Михаил, согласно христианской традиции, является командующим небесного воинства. Под его управлением находятся все девять чинов ангелов, славящих Святую Троицу и служащих Богу. Вместе они борются со злом в мире и выступают против нечистых сил.

Поскольку Михаил является главой этого войска, христианские церкви считают его также покровителем военных, святым, дающим победу. Именно поэтому архангела часто изображают с мечом или копьем. На классических картинах и иконах он часто побеждает дракона или черта. Другими атрибутами архангела является зеленая финиковая ветвь, как символ победы, и весы, на которых он взвешивает души умерших.

Что такое Собор Архистратига Михаила

Михайлов день, как еще называют этот праздник в народе, чествует не только самого архангела, но и все находящееся под его руководством небесное воинство. Он является главным из всех праздников, установленных в честь ангелов.

Согласно Библии, ангелы были созданы богом до сотворения материального мира. Когда один из них восстал против своего создателя, именно Михаил возглавил выступившие против отступника силы, которые победили его и свергли в бездну. Он же поведет своих подчиненных на финальное сражение со злом, когда наступит Судный день. Объединенное войско небесное впоследствии получило название ангельского собора.

Как празднуют Михайлов день

Собор Архистратига Михаила очень уважаемый в Украине праздник. В этот день действует запрет на физический труд. Люди собираются вместе и устраивают застолья. Принято ходить друг к другу в гости и угощать всех разными вкусностями.

Считается, что с этого праздника начинается приход зимы. Именно поэтому важно отпраздновать окончание осенних работ и пожелать близким легкого сезона. Конечно же, по погоде в Михайлов день пытались предсказать, какими будут следующие месяцы:

если на Михайлов день появится иней, зиму ожидали богатую снегом;

утренний туман на праздник обещал потепление;

южный ветер в этот день обещает теплую погоду до середины декабря;

отсутствие дождя на праздник – к сухой и погожей весне;

ясная ночь в Михайлов день – зиме быть длинной, суровой и снежной.

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