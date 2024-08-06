Здесь бывают всего несколько тысяч туристов в год: где найти малоизвестный островной рай, получивший международное признание

Мир полон удивительных мест, предлагающих своим посетителям незабываемые впечатления и невероятные виды. Однако большинство популярных туристических направлений уже давно потеряли свое первозданное очарование.

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В погоне за новыми ощущениями многие путешественники ищут тихие, неизведанные уголки, где можно насладиться природой, уникальной культурой и спокойствием. Об одном из таких мест, а именно о Маркизских островах, рассказал CNN.

В мире, полном популярных туристических направлений, где толпы превращают их в шумную и суетливую среду, есть все же скрытые места, которые остаются без внимания массового туризма. К примеру, Маркизские острова – удаленный архипелаг в южной части Тихого океана.

На конвенции ЮНЕСКО 2024 года они были включены в список Всемирного наследия. Этот статус был предоставлен за исключительное культурное и экологическое наследие архипелага. Удаленное расположение и ограниченное вмешательство человека сделали воды вокруг островов одними из последних в мире морских диких районов, где можно увидеть дельфинов, занимающихся акробатикой прямо у берега.

Это место также известное как Te Henua Enata, или "Страна людей", является частью Французской Полинезии. Регион состоит из 12 островов, из которых только половина заселена. Архипелаг является домом около 9000 человек, причем наибольшая часть населения сосредоточена на острове Нуку-Хива.

Маркизские острова расположены примерно в 4000 километрах к юго-востоку от Гавайев и 4700 километров к востоку от Фиджи. Из-за такого отдаленного расположения они не испытали влияния массового туризма, что позволило сохранить их природную красоту и подлинность.

По данным Института статистики Французской Полинезии (ISFP), в 2023 году Маркизские острова посетили лишь 10 995 туристов, что составляет менее 2% от общего числа прибывших на Таити путешественников.

Как добраться до Маркизских островов

Большинство туристов прибывают на Маркизские острова через международный аэропорт Фааа на Таити, а затем продолжают путь на лодке на Нуку-Хиву и другие острова архипелага.

Лодка Aranui 5 – это судно двойного назначения, которое доставляет людей и грузы в 12-дневных круизах из Папеэте, столицы Французской Полинезии. Это путешествие не только позволяет насладиться красотой островов, но и дает возможность увидеть их с разных ракурсов.

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