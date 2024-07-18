Зеленый кузов и бронзовые колеса: Toyota выпустила увлекательную новинку в стиле ретро

Мир автомобилей постоянно развивается и удивляет автолюбителей по всему миру. Каждая новая модель, появляющаяся на рынке, несет в себе определенную новизну и уникальность.

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Но иногда, в этот бурный поток инноваций, автопроизводители обращаются к классике. О новом Toyota GR86 Hakone Edition в стиле ретро подробно рассказал Top Gear.

Основным элементом дизайна Toyota GR86 Hakone Edition является уникальный зеленый цвет, который придает автомобилю элегантность и неповторимость. Этот оттенок, который называет Toyota Hakone Green, прекрасно сочетается с черными акцентами на корпусе автомобиля, создавая гармоничный и выразительный вид.

Стоит заметить, что автомобиль назван в честь знаменитой магистрали Хаконе недалеко от Токио, которая также имеет зеленый цвет, хотя теперь она называется Ridge Green.

Но дизайн GR86 Hakone Edition – это не только цвет. Специальная версия получила эксклюзивные колеса с бронзовым покрытием, придающие автомобилю особую изысканность. Также модель имеет фирменный значок, стильную ручку переключения передач, кожаный коричневый салон и спойлер с утиным хвостом соответствующего цвета.

Основываясь на комплектации GR86 Premium, Hakone Edition фактически может оснащаться либо шестиступенчатой механической, либо шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Под капотом Toyota GR86 Hakone Edition 2,4-литровый 4-цилиндровый оппозитный двигатель, развивающий 225 лошадиных сил и 249 Нм крутящего момента. А в стандартную комплектацию входит Performance Pack, то есть тормоза Brembo и амортизаторы Sachs.

Также автомобиль имеет новый "контроль крутящего момента двигателя", который, по-видимому, обеспечивает более быструю реакцию на дроссель. А для более чувствительного управления был настроен электрический усилитель руля.

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