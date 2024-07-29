Зендая показала трендовый 'олимпийский' маникюр: чем особенный дизайн

Олимпийские игры – без сомнения, главное спортивное событие года. Церемония открытия стала одной из самых ярких и обсуждаемых в истории. Символы Олимпиады можно увидеть повсюду, и мировые селебриты отстают от трендов.

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Американская актриса и певица Зендая недавно показала актуальный маникюр в минималистическом дизайне, вдохновленный Олимпиадой. Детали рассказало издание Marie Claire.

Олимпийский нейл-арт – изюминка летнего сезона. На вечеринке 25 июля, посвященной церемонии открытия, актриса Зендая появилась в изысканном черном платье с блестками. Образ она дополнила естественным макияжем с акцентом на глаза и элегантным пастельным маникюром.

Ранее Зендая презентовала темно-бордовый маникюр, однако в преддверии Олимпиады селебрити вернула тренд на квадратную форму и нежный оттенок. Идеально отполированные ногти бледно-розового тона стали самым популярным трендом сезона.

Известный мастер по нейл-арту Рита Ремарк отметила, что простой, утонченный эстетический вид частично является причиной того, почему образ поддержали Меган Маркл, принцесса Кейт и вся команда гимнасток из США.

Согласно официальным правилам и политике олимпийской гимнастики, ногти должны быть нейтрального цвета, чтобы не отвлекать внимание судей. Отчасти потому вирусный маникюр с олимпийским логотипом медалистки 2020 года Сунисы Ли имел белую основу. Розово-белый оттенок простой, но изящный и очень похож на оттенок на руках Зендаи.

OBOZ.UA рассказывал, что недавно Кайли Дженнер представила пастельно-желтый французский маникюр с ногтями, украшенными пожилыми мотивами. Дженнер продемонстрировала ногти средней длины миндалевидной формы.

А Меган Фокс дала новую жизнь трендовому французскому маникюру.

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