Жара будет зашкаливать: в Испании выпустили срочное предупреждение для туристов

Лето-2024 запомнится аномальной жарой. В Европе продолжают бить тревогу. Туристам, следующим в Испанию в эти выходные, советуют быть особенно осмотрительными. В стране объявлено предупреждение об экстремальных погодных условиях.

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Государственное метеорологическое агентство Aemet забило тревогу из-за того, что температура в некоторых частях страны, включая Андалусию и Балеарские острова, превысит 40 °C. Четвертая официальная волна жары этим летом продлится с пятницы 9 августа по воскресенье 11 августа.

Андалусия и Балеарские острова – самые популярные места отдыха, в том числе Майорка, Ибица и Марбелья, которые сейчас находятся в разгар сезона.

В эту субботу ожидается высокая температура, которая в некоторых регионах может достигать 42 °C. Ночные показатели будут держаться на уровне выше 25 °C.

"9 августа температура превысит 39 °C в Эбро, Уэска, Лерида, долине Гвадалквивир, Гранаде, в центральной Испании и долине Дуэро. В долинах Тежу и Гвадиана она достигнет 40 °C. Отметка 34 °C будет превышена в западной Галисии. Столбики термометра достигнут 36 °C на остальном северном плато, во внутренних районах Каталонии, на севере Валенсии и на юге Балеарских островов", – отметил представитель Aemet.

В воскресенье, 11 августа, более холодная атлантическая воздушная масса, вероятно, начнет поступать на западную треть полуострова.

Однако синоптики отмечают, что жара останется в основном неизменной, особенно в регионе Кантабрии, где южный ветер может привести даже к значительному повышению температуры.

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