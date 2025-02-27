Жареные голубцы: как приготовить по-новому традиционное блюдо

Голубцы – это традиционное основное блюдо многих народов мира, которое имеет разный вид и начинку, но всегда любимо миллионами. Иногда следует добавить блюдам нотку современности для того, чтобы открыть ее совсем по-новому.

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Именно такого мнения придерживается фудблогер с ником marina frolova. В Instagram она представила рецепт приготовления жареных голубцов, точно понравившихся каждому.

Ингредиенты

Капуста

Фарш – 600 гр.

Лук – 1 шт.

Соль

Перец

Морковь – 1 шт.

Кориандр молотый – ½ ч.л.

Ингредиенты для кляра

Яйца – 2 шт.

Сметана – 1,5 ст.л.

Соль

Перец

Паприка – ½ ч.л.

Мука – 20 гр.

Способ приготовления

1. Отделите листья капусты и окуните в кипящую воду на 1 минуту. Срежьте жесткие части.

2. Лук и морковь обжарьте до золотистого цвета.

3. Смешайте овощи с фаршем, приправьте солью и перцем.

4. Выложите фарш на капусту, заверните.

5. Смешайте ингредиенты для кляра.

6. Обжарьте голубцы на среднем огне до золотистого цвета.

7. Подавайте со сметаной.

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