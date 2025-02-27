Жареные голубцы: как приготовить по-новому традиционное блюдо
Голубцы – это традиционное основное блюдо многих народов мира, которое имеет разный вид и начинку, но всегда любимо миллионами. Иногда следует добавить блюдам нотку современности для того, чтобы открыть ее совсем по-новому.
Именно такого мнения придерживается фудблогер с ником marina frolova. В Instagram она представила рецепт приготовления жареных голубцов, точно понравившихся каждому.
Ингредиенты
- Капуста
- Фарш – 600 гр.
- Лук – 1 шт.
- Соль
- Перец
- Морковь – 1 шт.
- Кориандр молотый – ½ ч.л.
Ингредиенты для кляра
- Яйца – 2 шт.
- Сметана – 1,5 ст.л.
- Соль
- Перец
- Паприка – ½ ч.л.
- Мука – 20 гр.
Способ приготовления
1. Отделите листья капусты и окуните в кипящую воду на 1 минуту. Срежьте жесткие части.
2. Лук и морковь обжарьте до золотистого цвета.
3. Смешайте овощи с фаршем, приправьте солью и перцем.
4. Выложите фарш на капусту, заверните.
5. Смешайте ингредиенты для кляра.
6. Обжарьте голубцы на среднем огне до золотистого цвета.
7. Подавайте со сметаной.
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