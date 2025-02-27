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Жареные голубцы: как приготовить по-новому традиционное блюдо

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
39
Жареные голубцы: как приготовить по-новому традиционное блюдо

Голубцы – это традиционное основное блюдо многих народов мира, которое имеет разный вид и начинку, но всегда любимо миллионами. Иногда следует добавить блюдам нотку современности для того, чтобы открыть ее совсем по-новому.

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Именно такого мнения придерживается фудблогер с ником marina frolova. В Instagram она представила рецепт приготовления жареных голубцов, точно понравившихся каждому.

Жареные голубцы: как приготовить по-новому традиционное блюдо

Ингредиенты

  • Капуста
  • Фарш – 600 гр.
  • Лук – 1 шт.
  • Соль
  • Перец
  • Морковь – 1 шт.
  • Кориандр молотый – ½ ч.л.

Ингредиенты для кляра

  • Яйца – 2 шт.
  • Сметана – 1,5 ст.л.
  • Соль
  • Перец
  • Паприка – ½ ч.л.
  • Мука – 20 гр.

Способ приготовления

1. Отделите листья капусты и окуните в кипящую воду на 1 минуту. Срежьте жесткие части.

2. Лук и морковь обжарьте до золотистого цвета.

Жареные голубцы: как приготовить по-новому традиционное блюдо

3. Смешайте овощи с фаршем, приправьте солью и перцем.

4. Выложите фарш на капусту, заверните.

Жареные голубцы: как приготовить по-новому традиционное блюдо

5. Смешайте ингредиенты для кляра.

6. Обжарьте голубцы на среднем огне до золотистого цвета.

Жареные голубцы: как приготовить по-новому традиционное блюдо

7. Подавайте со сметаной.

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