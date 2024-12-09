Жена Джорджа Клуни поражает стильным гардеробом: 6 вещей, делающих ее образы незабываемыми

Адвоката по правам человека, а заодно и жену голливудского актера Джорджа Клуни Амаль Клуни модные критики не перестают хвалить за ее уникальный и изысканный стиль. Но что делает ее образы такими особенными?

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Издание Who What Wear назвало несколько типичных вещей из гардероба знаменитости. Все их можно одновременно назвать и базовыми, и имеющими свой особый характер.

Идеально посаженный тренч

Тренчи считают ключевой верхней одеждой в капсульном гардеробе. Но опыт Амаль Клуни показывает, что действительно хорошо будут выглядеть только идеально посаженные модели. Даже если вы выбираете крой оверсайз, это не должна быть просто слегка слишком большая модель. А дальше вы можете играть с цветами, текстурами и тканями. В гардеробе адвоката замечали как тренч нежного молочного оттенка, так и изумрудно-зеленый вариант, кожаные и текстильные модели.

Джинсы прямого кроя

Мода на экстремально узкие и мешковатые джинсы приходит и уходит, а вот прямой крой остается актуальным всегда. Прямые джинсы идеально подходят для сочетания с приталенными топами, блейзерами, джемперами и блузами и являются действительно универсальны вещью в гардеробе.

Кожаная сумка жесткой формы

Профессия адвоката предполагает необходимость носить с собой ноутбук, записную книжку и много документов. И для всего этого нужна удобная сумка. Амаль Клуни точно знает, что для подобных вещей нужен кожаный аксессуар, хорошо держащий форму. К тому же жесткая сумка – это вечная классика и неизменно стильная вещь, которая прослужит своей владелице долгие годы. Размер сумки можно варьировать под свои потребности, именно сейчас в моде большие модели, а вот цвет следует выбирать базовый – черный, коричневый, бордовый, бежевый, темно-синий, серый и т.д.

Укороченные штаны

Укороченные брюки, которые открывают лодыжку делают деловой стиль не таким скучным. Правильно подобранные крой и модель позволяют визуально вытянуть силуэт и удлинить ноги. Также такие брюки подходят ко многим типам обуви – от ботильонов до лоферов и остроносых лодочек. И они являются элегантным выбором в любой классической капсуле.

Блейзер, имитирующий смокинг

Блейзер является хорошей альтернативой обычному пиджаку, ведь позволяет сделать образ более расслабленным, не выходя за рамки делового стиля. Однако Амаль Клуни нашла способ сделать его при этом еще и шикарным. Она любит блейзеры, которые кроем и материалами имитируют смокинг. Выразительные плечи и эффектные лацканы превращают обычную вещь в стильную и даже в чем-то торжественную.

Обувь с острым носком

Если уж и менять на что-то любимые кеды и кроссовки, так это на туфли-лодочки с острым носком. Они зрительно удлиняют ногу и при этом служат определенным акцентом в образе. Даже несмотря на то, что в капсульный гардероб лучше выбирать базовые цвета – черный, бежевый, коричневый и бордовый. Активный и даже в чем-то агрессивный носок превращает такую пару в fashion statement, при том, что остроносые туфли хорошо сочетаются с массой вещей.

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