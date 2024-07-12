Женские купе появятся еще в 4 украинских поездах: как работает этот механизм в других странах
Уже с 1 августа "Укрзализныця" введет женские купе еще на 4 маршрутах дальнего сообщения. Таким образом, количество рейсов с женскими купе вырастет до 12.
По стоимости эти купе не будут отличаться от других, но будут гарантировать определенную конфиденциальность и безопасность. В "Укрзализныце" говорят, что билеты поступят в продажу в приложении уже с 13 августа, а посадка будет доступна женщинам и детям до 6 лет.
Новые маршруты с женскими купе
Вскоре женские купе появятся на следующих маршрутах:
- №1/2 Харьков – Ивано-Франковск.
- № 5/6 Запорожье – Ясиня;
- № 43/44 Черкассы – Ивано-Франковск;
- № 95/96 Киев – Рахов.
В общей сложности уже курсируют 8 маршрутов с женскими купе:
- №15/16 Харьков – Ясиня;
- №17/18 Харьков – Ужгород;
- №26/236 Одесса – Рахов;
- №3/4 Запорожье – Ужгород;
- №41/42 Днепр – Трускавец;
- №29/30 Киев – Ужгород;
- №81/82 Киев – Ужгород;
- №75/76 Киев – Кривой Рог.
По словам председателя правления "Укрзализныци" Евгения Лященко, женские купе имеют рекордный уровень удовлетворенности пассажиров – 88%. Расширение количества рейсов связано, в том числе, с летним сезоном перевозок. Были выбраны популярные направления для отдыха мам с детьми младшего возраста.
Женские купе в мире
Идея женских купе не нова – она возникла в далеком 1826 году, то есть почти с первых лет внедрения железнодорожного сообщения. В то время уже существовали вагоны для женщин на маршруте, например, между Лондоном и Эссексом. Смысл был в сегрегации общества – женщины XIX века не имели автономии, фактически существовал патриархальный диктат в высших кругах, а женщины должны ехать отдельно, чтобы не мешать мужчинам. Интересно, что в 1977 году британский парламент принял закон о дискриминации по признаку пола, так что женские купе были отменены.
В настоящее время гендерные зоны в общественном транспорте используются в Иране, Японии, Индии, ОАЭ, Египте, Индонезии, Бразилии, Китае, Казахстане и Мексике. Часто женские купе вводятся также по религиозно-культурным соображениям, а не только для защиты прав женщин.
С 2000 г. существуют вагоны метро для женщин и детей в Мексике. Также власти ввели так называемые "розовые такси" – автомобили для женщин с женщиной-водителем, кнопкой тревоги и набором косметики.
С 2006 года в Бразилии в пригородных поездах и поездах метро ввели женские вагоны, но мужчины в знак протеста продолжают пользоваться такими купе.
В Китае мужчины тоже игнорируют правила и садятся в вагоны для женщин.
Есть отдельные купе для женщин в поездах в Словакии, Австрии и Чехии. В Германии подобная инициатива не имела поддержки.
В каирском метро два средних вагона и первый вагон во всех трамваях традиционно резервируют для женщин, однако они имеют право свободно ездить и в других вагонах.
В Токио и Осаке (Япония) тоже курсируют вагоны с розовыми наклейками "Только для женщин". Одна из причин – распространенное явление "чикан" или ощупывание. При этом система отдельных вагонов в Японии оказалась достаточно эффективной, ведь через год после внедрения количество жалоб уменьшилось на треть.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине запустили три поезда по популярному летнему маршруту, поэтому добраться в горы теперь будет проще.
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