Жизнь трех знаков кардинально улучшится 2 августа: гороскоп

2 августа состоится важный астрологический транзит – Луна в тригоне с Сатурном. Это событие принесет судьбоносные решения и вдохновит на кардинальные изменения.

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Астрологи говорят, что будут определенные препятствия, со многими из которых можно легко справиться, если приложить усилия и верить в свое предназначение. Больше всего повезет в этот день Близнецам, Львам и Стрельцам.

Близнецы

Есть причина, почему ваша жизнь вот-вот резко улучшится, и во многом это связано со временем и с вашей способностью знать, когда произойдет следующий решающий шаг. Речь не о прогнозах, а о том, что вы плывете по течению, доверяете вселенной и умеете принимать изменения.

В пятницу вы можете почувствовать себя готовыми к новому этапу в жизни. Пора избавиться от багажа, который вы носили с собой – всего ненужного, что больше не играет роли в вашем мире. Сатурн даст вам понять, что больше не нужно держаться за вещи из прошлого.

Лев

Пятница приносит силу Луны с Сатурном, что даст вам энергию и силу двигаться в новом направлении. Упоминание об ограничениях появляется снова, и все, что вам нужно, чтобы дать себе вдохновенный толчок к серьезным улучшениям в жизни – это поверить в свои силы и сделать первый шаг.

Это время для стратегий и сосредоточения. Вы берете или оставляете, или работаете с тем, что у вас есть. Звезды говорят, что не пора останавливаться, пока не увидите некоторые кардинальные улучшения – а все они возможны благодаря тригону Луны с Сатурном.

Стрелец

Как только вы освободитесь от ограничений, о которых напоминает тригон Луны с Сатурном, вы задумаетесь, почему вы вообще купились на это ограниченное мировоззрение. От природы вы смелы, авантюрны и не умеете долго сидеть на месте. Ежедневная рутина вас истощает. Вам нужны путешествия, открытия, новые знания.

Тригон Луны с Сатурном позволяет вам признать, что вы можете быть по-настоящему счастливы и довольны, но только если вы держите свои желания в пределах разумного. Сатурн отвергнет все ограничения и позволит вам двигаться навстречу желанному и неизвестному.

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