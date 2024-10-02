Жутко, но стильно: Ванесса Хадженс показала идеальный маникюр для Хэллоуина

Октябрь – время подготовки к веселому и страшному празднику Хэллоуина, и звезды уже демонстрируют первые интересные идеи. Так актриса и певица Ванесса Хадженс показала, каким может быть праздничный маникюр.

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Короткий ролик с маникюром звезды опубликовала в своем Instagram нейл-художница Зола Ганзоригт. Она готовит к важным событиям таких звезд, как Сабрина Карпентер, Кристина Агилера и Адель. Поэтому знает, как сделать дизайн ногтей ярким и броским.

Ганзоригт выбрала для Хадженс необычный вариант френча. Она сделала всю поверхность ногтя черной, но матовой, а кончик покрыла глянцевым топом. К тому же нарисовала на отдельных ногтях глянцевые полоски.

Что касается формы, то здесь мастерица решила не быть слишком скромной и предложила своей звездной клиентке удлиненную миндалевидную форму. А кончик сделала заостренным, как коготь. В конце концов, мы готовимся к самому страшному празднику года.

Если вы хотите повторить подобный маникюр дома, вам не обязательно учиться делать глянцевые полоски на ногтях своими руками. Помочь с этим могут готовые наклейки для ногтей. Тем более, накануне Хэллоуина в продаже появляется немало тематических наборов.

Покройте ноготь лаком того цвета, который кажется вам наиболее подходящим духу праздника – это может быть тот же черный или кроваво-красный. Или любой другой темный цвет. И декорируйте ногтевую пластину наклейкой, которая будет радовать ваш глаз. Это могут быть изображения фонарей из тыквы, паутины или просто абстрактные полоски. Будьте креативны и вы создадите себе праздничное настроение.

Ранее OBOZ.UA публиковал подборку идей для черного маникюра на осень 2024 года.

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