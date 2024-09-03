Жутко, но впечатляет: курорт в Аргентине 'возродился' после страшной катастрофы

Когда-то популярный шумный городок Вилла Эпекуэн в Аргентине буквально кишел туристами. Однако 10 ноября 1985 года произошла страшная катастрофа – в результате прорыва плотины город ушел под воду.

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Спустя четыре десятилетия уровень воды постепенно снижается, оставляя на поверхности городские руины. Издание The Mirror рассказало, как возрождается аргентинская Атлантида.

Вилла Эпекуэн была основана в 1920 году на восточном берегу одноименного соленого озера. До 1970-х годов в населенном пункте проживало более 5000 человек. Маленький городок, который ранее любили туристы, после катастрофического наводнения стал непригодным для проживания.

Однако популярность этого направления растет – туристические предложения побуждают посетителей возвращаться и исследовать руины города.

Вилла Эпекуэн в Аргентине долгое время являлась кладбищем города. Когда волна из соседнего озера пробила все барьеры, город оставался под водой более 25 лет.

В 2010 году уровень воды спал и обнажил руины бывшего города. Теперь это совсем другое зрелище – окаменевшие деревья и руины привели к тому, что Виллу Эпекуэн называют одним из самых страшных мест на планете.

Расположенный примерно в 500 милях к западу от столицы Буэнос-Айреса, заброшенный курорт часто посещают туристы, заинтригованные необычной историей города. Одной из самых страшных руин, которые можно найти на вилле Эпекуэн, являются руины бывшей бойни, которая была построена в 1930-х годах и имеет оставшуюся неприкосновенностью башню.

Курорт Эпекуэн был одним из крупнейших туристических направлений страны из-за высокого содержания соли в озере, которая, как считалось, лечит многие болезни и кожные заболевания. Но когда город погрузился под воду, деревья и постройки сохранились в процессе окаменения.

В начале 2010-х в Эпекуэн вернулся бывший житель Пабло Новак, который вплоть до своей смерти 21 января 2024 года был единственным жителем города. Его называли самым одиноким человеком в мире.

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