Зимний отдых в Греции: где провести незабываемый горнолыжный отпуск

Обычно мы думаем о Греции, как о стране для прекрасного летнего отдыха. Однако опытные путешественники говорят, что и зимой здесь есть что делать, в том числе тем, кто любит зимние виды спорта.

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Как пишет издание Express, желающим прокатиться на лыжах, стоит обратить внимание на городок Мецовон. Он расположен на живописных склонах горной пряди Пинд, и кататься здесь можно с декабря по март.

Поселок радует красивыми деревянными домиками с характерными красными крышами и живописным туманом, спускающимся на них в зимнее утро. В местных горных ручьях течет кристально чистая вода. А вместо яблочного штруделя здесь подают пироги с фетой.

Несмотря на то, что Мецовон оживает зимой, его расположение вдоль побережья Ионического моря и богатое культурное наследие делают город идеальным для отдыха круглый год. Всего в двадцати минутах езды находится озеро реки Аоос – ошеломляющее место для пеших походов. В здешних лесах можно увидеть множество диких животных. А чтобы полюбоваться прекрасным видом на горы Пинд, отправляйтесь в сады Аверофф.

Местная кухня предлагает все прелести греческой кулинарной традиции – свежие овощи, мясо, пряные травы. А вдобавок к ним всегда подают местный деликатес – копченый сыр Мецовоне. И не забудьте отведать каберне совиньон, сделанный из выращенного вблизи винограда.

Ближайший к Мецовону аэропорт находится всего в часе езды – в городе Йоанина. Однако добраться сюда можно и из Салоник. Тогда вас ждет пятичасовое путешествие через живописную материковую Грецию.

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