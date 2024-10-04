Знают далеко не все туристы: один из самых больших островов Греции поражает пляжами и целебными источниками.
Греция насчитывает около 6000 островов, а самым большим и одним из самых известных является Крит. Эвбея – второй по величине остров, находящийся на расстоянии 80 км от Афин и простирающийся вдоль северного побережья Аттики.
Несмотря на сравнительную близость от столицы, на Эвбее вы вряд ли встретите толпы туристов. Это настоящая жемчужина для тех, кто ищет чистые пляжи, теплую погоду и единение с природой. Об одном из крупнейших островов Греции, поражающем побережьями и целебными источниками, рассказало издание The Sun.
Остров имеет длину 180 км, ширину в самом узком месте – 7 км, а в самом широком – 50 км. В общей сложности протяженность береговой линии составляет невероятные 680 км.
Эвбея – очень живописный остров. Кроме пляжей и бухт, есть и гористые местности, а самая высокая гора Дирфис достигает высоты 1749 м.
Остров очень близко расположен к материковой Греции и соединен с континентом мостом через пролив Эврипа. Уникальность пролива в том, что каждые шесть часов быстрое течение останавливается, а затем снова начинает движение каждый раз в противоположном направлении. Специалисты говорят, что меняющееся движение воды происходит непрерывно уже тысячи лет.
На острове есть множество пляжей, но одним из самых красивых называют Каламос – уединенную бухту на восточной стороне острова с чистой голубой водой, шезлонгами, приятной музыкой и ресторанами.
Кроме того, есть пляж Чиляу, расположенный у горных заповедников Дирфи.
Айдипсос известен своими термальными источниками, которые обладают целебными свойствами и могут помочь при многих заболеваниях, например артрите.
Для тех, кто любит наслаждаться природой, ущелье Димосари предлагает потрясающие виды с водопадами, скалистыми ущельями и пышными зелеными склонами.
Лучшие способы насладиться видом – пешие прогулки. Самые выносливые могут преодолеть 10-километровую мощеную тропу от Петроканнало до пляжа Каллианос. Тропа затенена деревьями, а охладиться можно в естественных ручьях.
Красный замок является еще одним популярным памятником на острове. Построенный между 1209 и 1216 гг. бароном Раванусом далле Карцери на руинах византийских фундаментов, замок был назван в честь красного камня, который использовался для его строительства. Замок был местом многих битв, в том числе во время Греческой революции 1821 года. Посетители могут насладиться панорамным видом на море и город Каристос.
Именно на острове Эвбея археологи обнаружили руины храма Артемиды, который искали не одно столетие. Святилище располагаться у подножия холма Палеоэкклисия, рядом с рыбацкой деревней Амаринтос.
Основной причиной того, что Эврия не так популярна, как Крит, является отсутствие аэропорта. Лучший способ добраться на остров – сесть на паром из Рафины в Мармари или Каристос или переехать мост в Халкиде.
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