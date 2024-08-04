Знают не все: какие электроприборы нужно держать включенными в сеть

Выключение электроэнергии вносят коррективы в жизнь украинцев. Для экономии электричества многие практикуют исключение от сети неиспользуемых приборов.

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Однако эксперты говорят, что не всю бытовую технику нужно выключать от сети, поскольку это может вызвать проблемы. Экономия энергии за счет отключения бытовых устройств может быть полезна, но для определенных приборов лучше использовать кнопку питания.

Струйный принтер

Специалисты говорят, что струйный принтер выключать не следует. Если прибор отключается от сети, а не кнопкой питания, могут возникнуть проблемы. Это приводит к тому, что печатающая головка не переходит в режим покоя. При этом в случае повторного включения происходит очистка головки – это, в свою очередь, становится причиной значительного и бесполезного расхода чернил.

OLED-телевизор

Эксперты в очередной раз отмечают, что современные OLED-телевизоры могут даже выйти из строя при регулярном отключении от сети. Дело в том, что пиксели на экранах такого типа автоматически обновляются в фоновом режиме. Есть риск того, что постоянное прерывание процесса может отрицательно повлиять на качество изображения. Лучше предварительно проконсультироваться с производителем о необходимости полного отключения устройства.

Wi-Fi-роутер

Отключение Wi-Fi-роутеров на ночь следует производить только при отсутствии важных подключенных устройств. К примеру, роутеры необходимы для удаленной работы некоторых гаджетов или технологии умного дома.

Также не следует выключать от сети:

холодильники и морозильные камеры – отключение приводит к повреждению продуктов.

системы безопасности и сигнализации;

умные термостаты – чтобы не нарушить работу систем отопления и охлаждения;

системы жизнеобеспечения, включая медицинские приборы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какими будут отключения электроэнергии в ближайшие недели и к чему готовиться

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