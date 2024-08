Зои Кравиц вернула в моду минималистичный маникюр: но кое-что делает его особенным

Минималистичная классика – это вневременный тренд, всегда актуальный и уместный. Недавно актриса и певица Зои Кравиц продемонстрировала простой минималистический маникюр, но с особой изюминкой.

Зои Кравиц решила обыграть простой маникюр, когда в мире моды царят тренды на длинные декорированные ногти. Во время рекламы своего нового фильма Blink Twice, знаменующего ее режиссерский дебют, актриса показала простой прозрачный маникюр с интересными акцентами.

На премьере в Лос-Анджелесе Кравиц соединила шелковое черное платье с вырезами от Saint Laurent и ногти, покрытые полупрозрачным лаком. Очень изящно и скромно.

Акцента добавили маленькие вручную нарисованные ягоды малины.

Кравиц – не единственная знаменитость, вернувшая тренд на минималистические ногти. Во время пресс-тура It Ends With Us актриса Блэйк Лайвли, играющая главную героиню Лили Блум, сделала прозрачный маникюр с нежным цветочным нейл-артом.

На самом деле маникюр – это отличный способ для самовыражения. Неважно, ваши короткие ногти, длинные, натуральные или искусственные, с нейл-артом или вообще без покрытия – важно, чтобы вы чувствовали себя уверенно и комфортно.

