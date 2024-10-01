Звезда 'Эмили в Париже' показала осенний лук, который эксперты назвали идеальным

Осень – это то время, когда нам, хотим мы того или нет, приходится переходить с коротких юбок и шорт на более длинную одежду. И это шанс придать в свой образ более изысканную элегантность, уверена звезда сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз.

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Актриса, играющая в шоу Netflix настоящую модницу, хорошо натренировалась собирать модные и действительно эффектные луки. И продемонстрировала это во время недавнего выхода в Нью-Йорке. Как пишет издание Who What Wear, ее образ модные критики уже назвали идеальным осенним нарядом.

Коллинз объединила несколько ключевых тенденций сезона в цвете, ткани и стиле. При этом она нарушила давнее правило – не носить черное с коричневым. Чтобы показать, что оно устарело и не работает, актриса объединила пару широких брюк приглушенного шоколадного цвета с черной курткой из текстурированной кожи и остроносыми туфлями.

Акцентом образа стали именно брюки. Благодаря широкому крою и легкой ткани они постоянно находились в движении и создавали ощущение легкости всего образа, несмотря на строгие визуально куртку и обувь.

При этом модные эксперты утверждают, что такие брюки хорошо сочетаются с теплыми вязаными свитерами или парой рубашка-пиджак. Это поможет создать более или менее формальный образ, который при этом останется уютно-осенним и при этом не будет выглядеть так мрачно, как в случае с аналогичными черными брюками, вписанными в такой же ансамбль.

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