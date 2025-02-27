Звезда 'Странных дел' кардинально изменила стиль и произвела фурор в сети. Фото

Звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун произвела настоящий фурор в сети, представив свой новый образ. Во время премьеры своего фильма на Netflix The Electric State, 21-летняя актриса предстала в смелом стиле, который заставил фанатов сравнить ее вид с известными иконами стиля, такими как Ивана Трамп и Джоанна Ламли в роли Пэтси Стоун.

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Однако на самом деле Браун призналась, что ее образ был вдохновлен другой знаменитой блондинкой. Во время мероприятия Милли позировала в роскошном платье, украшенном бисером, с волосами, собранными в высокий стиль, что подчеркивало ее новый облик.

По ее словам, она позаимствовала элементы макияжа у культовой актрисы Памелы Андерсон, являющейся для Бобби Браун настоящей иконой. Актриса поделилась, что большинство ее образов, которые она использует, инспирированы именно Памелой.

В этот вечер звезда не только привлекала внимание своим видом, но и вместе с мужем Джейком Бонджу, сыном известного рокера Джона Бон Джови, продемонстрировала теплые чувства. Пара даже не удержалась от страстного поцелуя на красной дорожке перед многочисленными камерами. Это стало еще одним заметным событием в этот вечер.

Милли Бобби Браун работает над ролью в научно-фантастическом фильме "Электрическое государство", где она сыграет вместе с Крисом Преттом.

Фильм, который выйдет на Netflix в следующем месяце, обещает стать важным этапом в карьере актрисы. Во время интервью на красной дорожке она также намекнула на возможную роль культовой блонды в будущем байопике о Бритни Спирс.

Милли поделилась своими мыслями по поводу этого проекта, заявив, что очень уважает Бритни Спирс как икону и с удовольствием принимала бы участие в ее байопике. В то же время, актриса подчеркнула, что это должна быть именно история Спирс, и она поддерживает ее право на самовыражение в этом проекте.

OBOZ.UA ранее показывал, какое платье выбрала Милли Бобби Браун на свадьбу с сыном Джона Бон Джови.

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