Звезды Голливуда вернули в моду мужские похотливые шорты, и они теперь всюду: как и с чем их носить

Шорты называют едва ли не самым противоречивым предметом одежды, особенно когда речь идет о мужском гардеробе. Но климат становится все более знойным, и мода это отражает.

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Так фэшн-критики заметили, что популярные мужчины – актеры, певцы, блогеры – начали массово носить так называемые "похотливые шорты". Это укороченная модель, почти не прикрывающая бедра. Такую длину многие считают непристойной, отсюда и название тренда, однако это снова модно.

Настоящим послом похотливых шорт является актер Пол Мескаль. Он изрядно прокачал ноги для роли в сиквеле "Гладиатора", который выйдет в прокат позже в этом году, и с гордостью демонстрирует свои достижения.

Чаще всего Мескаль выбирает такие шорты для пробежек и прогулок по городу, для которых предпочитает спортивный стиль. Это самый органичный способ носить этот предмет одежды. В одном из интервью актер объяснил, почему полюбил так одеваться: "На мой взгляд, это связано с пропорциями: короткие шорты с, возможно, более длинным верхом. Я большой поклонник того, чтобы мужчины носили короткие шорты".

Наиболее провокационным критики назвали образ Мескаля, который он избрал для показа Gucci во время Недели моды в Милане. Актер надел классическую рубашку и расстегнул верхнюю и несколько нижних пуговиц. Дополнил ее он мокасинами с длинными носками и шортами в бельевом стиле.

Короткие мужские шорты входили и выходили из мужской моды в течение десятилетий. Том Селлек, носил такие в сериале "Частный детектив Магнум". Появлялся в них и самый лучший Джеймс Бонд всех времен Шон Коннери. Сейчас в соцсетях можно встретить немало признаний от женщин, которые полушутя, полувсерьез утверждают, что не будут встречаться с мужчиной, который носит шорты длиннее 15 сантиметров.

Однако еще в прошлом году похотливые шорты выбрал для выхода на Met Gala звезда фантастических сериалов Педро Паскаль. Он скомбинировал черную укороченную модель с рубашкой и пальто кричащего красного цвета, дополнив лук высокими лаковыми ботинками и тонким черным галстуком. И тем самым породил, пожалуй, больше всего модных споров. Но безразличным точно не оставил никого.

В более формальный стиль умудрился вписать похотливые шорты Крис Пайн. Он пришел в них на премьеру своего фильма "Чистильщик бассейнов". Актер дополнит модель из дымчатого денима бежевой футболкой с надписью и чуть более темным блейзером, к которому приколол большой розовый цветок. Получилось очень по-хулигански.

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