Звезды повторили за Николь Кидман самые трендовые образы сезона: и они сияют

Не только простые смертные подсматривают за стилем звезд. Селебрити тоже любят копировать образы друг у друга, и так трендсеттером недавно стала актрисаНиколь Кидман.

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Звезда посетила в Париже светское мероприятие, наряженная в нежный комплект из пышной белой юбки и укороченного топа. И издание Who What Wear обратило внимание, что подобные ансамбли начали набирать незаурядную популярность среди знаменитостей.

Большое количество белых вещей всегда присуще летним коллекциям. Но в этом году на пике популярности находятся образы total white. Подобные комплекты с юбкой создают ощущение легкости и удачно заигрывают с традиционной женственностью. Белый цвет сам по себе привлекает много внимания, поэтому его не нужно украшать активными аксессуарами, оставаясь в пределах трендового минимализма. Обувь и сумку стилисты рекомендуют подбирать в тон. При этом комбинирование двух разрозненных вещей – юбки и топа – позволяет подобрать идеальные для вас силуэт и длину.

Белые платья, которые тоже сейчас считаются писком моды, позволяют просто одеться и пойти, не прилагая усилий к созданию ансамбля. Вместо этого комплекты оставляют пространство для комбинирования с другими предметами гардероба, закладывая основу капсулы.

При этом собрать подобный лук можно исходя из любого бюджета. Белые вещи для создания комплектов в этом сезоне представлены во всех ценовых сегментах. Единственная сложность, которую вызывает костюм total white, это не посадить на белоснежную ткань ни одного пятна. Но на такие жертвы стоит пойти, если вы хотите произвести поистине незабываемое впечатление этим летом.

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