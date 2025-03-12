104-летняя женщина раскрыла секрет долголетия: она ест каждый день один овощ

Маленький японский остров Окинава с его потрясающими пейзажами и нетронутыми голубыми берегами может похвастаться огромным количеством долгожителей. Исследователь долголетия Дэн Бюттнер давно очарован секретами удивительного долголетия жителей Окинавы.

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Во время своих исследований он встретил 104-летнюю Уши Окусиму, объяснявшую свою долгую жизнь диетой, богатой овощами и саке из полыни. Одним из основных продуктов питания Уши и многих оконовцев является "самый здоровый овощ в мире" — Бени Имо, или фиолетовый сладкий картофель, пишет Express.

По словам Дэна, этот суперпродукт был надежным источником питания для жителей Окинавы даже во время голода.

Он написал: "Единственной пищей, на которую они могли рассчитывать, был Бенни Имо, или окинавский сладкий картофель, фиолетовый сорт, похожий на оранжевый сладкий картофель. Иногда они ели на завтрак, обед и ужин".

Бени Имо, японское кулинарное сокровище, содержит больше, чем просто витамин С и клетчатку, в нем также полезны каротиноиды и флавоноиды, которые значительно способствуют его оздоровительным свойствам.

Объясняя важность каротиноидов, диетология Девон Пирт из Кливлендской клиники отметила: "Антиоксиданты защищают ваши клетки от повреждения, вызванного окислением", и далее отметила, что они могут быть ключевыми в снижении риска заболеваний, таких как рак и сердечные расстройства.

Ученые также пришли к выводу, что включение различных типов флавоноидов в ежедневный рацион настоятельно рекомендуется оставаться здоровым и уменьшить риск заболеваний, угрожающих жизни, таких как сахарный диабет, рак, а также снизить риск инсульта и инфаркта.

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