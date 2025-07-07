'2000 метров до Андреевки': вышел трейлер нового фильма оскароносного Чернова

Оскароносный режиссер-документалист Мстислав Чернов уже в этом году представит свой следующий проект – фильм "2000 метров до Андреевки". Украинским зрителям уже показали его трейлер и назвали дату премьеры.

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Ролик вышел на YouTube-канале компании Arthouse Traffic, которая занимается дистрибуцией документальной ленты. В кинотеатрах "2000 метров до Андреевки" стартует 28 августа.

Новая работа Чернова рассказывает о событиях осени 2023 года, когда ВСУ шли в контрнаступление на Бахмутском направлении. В центре событий тогда оказалось крошечное село Андреевка, расположенное в 10 километрах от города Бахмут. Бойцов Третьей отдельной штурмовой бригады от освобождения села отделяли всего два километра лесополосы. Однако преодолеть это препятствие было очень сложно – она вся была усеяна минами, а местами в лесополосе окопался враг. Воинам, которые когда-то были обычными гражданскими, а теперь стали на защиту Украины от российских оккупантов, приходится с тяжелыми боями бороться за каждый метр захваченной территории. Кроме хроники боевых действий, лента создает личные портреты солдат, рассказывает об их страхах, потерях и надеждах.

Режиссером и оператором фильма стал лауреат "Оскара" и BAFTA за ленту "20 дней в Мариуполе" и обладатель Пулитцеровской премии Мстислав Чернов. Новую работу он создавал в сотрудничестве с оператором Александром Бабенко. Продюсерами выступили Frontline, Associated Press и PBS в США.

Фильм "2000 метров до Андреевки" дебютировал в конкурсной программе World Cinema Documentary на престижном кинофестивале Sundance, где получил приз за лучшую режиссуру. Кроме победы на Sundance, документалка получила F:ACT Award – награду за лучшую документальную журналистику на фестивале CPH:DOX в Копенгагене, а также приз зрительских симпатий и премию "Милитантропос" на украинском фестивале Docudays UA.

Официальный релиз в США запланирован на 25 июля 2025 года, после чего лента появится в эфире PBS Frontline. Отечественные зрители смогут увидеть новую работу Мстислава Чернова сразу после празднования Дня Независимости Украины.

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