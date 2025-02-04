5 растений, которые помогут избавиться от улиток и слизней в саду

Улитки и слизни могут вызвать настоящий хаос в саду, уничтожая клумбы и оставляя дыры на листьях растений. Наиболее активны моллюски во влажную погоду, поскольку их привлекают места с большим количеством пищи и тайников. При этом химикаты для борьбы с вредителями не всегда лучшее решение.

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Как избавиться от улиток и слизней естественным путем, рассказывает OBOZ.UA.

Какие растения моллюскам не по вкусу?

Улитки слизни избегают растений с толстыми восковыми листьями, мохнатыми или колючими поверхностями. И это лучшие союзники в борьбе с вредителями, — объясняют эксперты.

Агапантус

Агапантус славится своими толстыми и жесткими листьями, которые улиткам не нравятся ни на ощупь, ни на вкус. Самый популярный сорт — Best in Show, цветущий белыми цветами с июня по октябрь.

Лаванда

Лаванда имеет интенсивный аромат, который моллюски не переносят. Ее деревянистые стебли и маслянистые листья также эффективно отпугивают этих вредителей. Кроме того, лаванда привлекает пчел и других опылителей своими нектаросодержащими цветами.

Персикария

Персикария – это группа выносливых растений из семейства гречишных. Они известны своими жесткими, кожистыми листьями, которых улиткам не по вкусу Эти растения не только защищают сад, но и добавляют ему декоративности.

Чистец

Чистец, также известный как "волчье ухо", имеет мягкие, мохнатые листья, которые улитки не нравятся. Это растение не только эффективно отпугивает вредителей, но и будет хорошим декоративным элементом в вашем саду.

Фенхель

Фенхель обладает сильным ароматом, который не нравится садовым моллюскам. Его перистые листья и высокая стойкость к вредителям делают это растение идеальным выбором для естественной защиты сада.

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