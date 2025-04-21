А ля оливье, но вкуснее: сытный салат за 10 минут из бюджетных ингредиентов

Если вам надоели проевшиеся салаты, приготовьте тогда простые и при этом сытные и вкусные салаты, например, из овощей, зелени, добавив сыр, сыру, яйца вареные.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из авокадо, вареных яиц и рыбы.

Ингредиенты:

2 яйца (вареные)

1 авокадо

1 огурец

150 г слабосоленой рыбы

Заправка:

2 ст.л. греческого йогурта

1 ст.л. горчицы в зернах

сок лимона

соль

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты нарезаем кубиком и смешиваем в миске.

2. Для заправки: в греческий йогурт добавляем горчицу в зернах, лимон и соль, хорошо перемешиваем и заправляем салат.

Выкладываем на блюдо, сверху украсьте икрой!

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