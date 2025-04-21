Видео дня
А ля оливье, но вкуснее: сытный салат за 10 минут из бюджетных ингредиентов
Если вам надоели проевшиеся салаты, приготовьте тогда простые и при этом сытные и вкусные салаты, например, из овощей, зелени, добавив сыр, сыру, яйца вареные.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из авокадо, вареных яиц и рыбы.
Ингредиенты:
- 2 яйца (вареные)
- 1 авокадо
- 1 огурец
- 150 г слабосоленой рыбы
Заправка:
- 2 ст.л. греческого йогурта
- 1 ст.л. горчицы в зернах
- сок лимона
- соль
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты нарезаем кубиком и смешиваем в миске.
2. Для заправки: в греческий йогурт добавляем горчицу в зернах, лимон и соль, хорошо перемешиваем и заправляем салат.
Выкладываем на блюдо, сверху украсьте икрой!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: