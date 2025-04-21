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А ля оливье, но вкуснее: сытный салат за 10 минут из бюджетных ингредиентов

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
516
Рецепт блюда

Если вам надоели проевшиеся салаты, приготовьте тогда простые и при этом сытные и вкусные салаты, например, из овощей, зелени, добавив сыр, сыру, яйца вареные. 

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Сытный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из авокадо, вареных яиц и рыбы. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • 2 яйца (вареные)
  • 1 авокадо
  • 1 огурец
  • 150 г слабосоленой рыбы 

Заправка:

  • 2 ст.л. греческого йогурта
  • 1 ст.л. горчицы в зернах
  • сок лимона
  • соль

Способ приготовления: 

1. Все ингредиенты нарезаем кубиком и смешиваем в миске.

Ингредиенты для салата

2. Для заправки: в греческий йогурт добавляем горчицу в зернах, лимон и соль, хорошо перемешиваем и заправляем салат.

Приготовление салата

Выкладываем на блюдо, сверху украсьте икрой! 

Готовый салат

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