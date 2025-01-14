Афера века: лучшие криминальные фильмы и сериалы о гениальных преступлениях

Среди всех жанров есть немногие, заставляющие смотреть фильм от первых секунд до финальных титров, не отрываясь ни на секунду. Чтобы так заинтересовать зрителей, кино должно иметь увлекательный, небанальный сюжет и играть с фантазией зрителей, держа их в напряжении от неожиданных решений героев.

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Такие истории можно найти в фильмах о гениальных преступлениях, аферах века, которые продумываются до мелочей и часто оставляют воров со всем. OBOZ.UA собрал список фильмов и сериалов, которые могут похвастаться преступниками-интеллектуалами.

Поймай меня, если сможешь

Основанная на реальных событиях лента о молодом мошеннике Фрэнке Абигнейле, который выдавал себя за пилота, врача и адвоката, позволит зрителям заглянуть в гениальный разум. В 60-х ФБР подняло на ноги лучших детективов, чтобы поймать загадочного преступника, который своей харизмой и развитым не по годам интеллектом украл впечатляющие три миллиона долларов из американских банков. Но Фрэнк оказался умнее – втерся в доверие к криминалистам и даже убежал из-под стражи.

Одиннадцать друзей Оушена

Планировать ограбление трех казино в Лас-Вегасе – нелегкая задача, но все становится проще, если этим занимаются 11 человек с разными важными способностями. Фильм не только показывает, как осуществляется опасная афера, но и изобилует хорошим юмором.

Бумажный дом

Испанский сериал о группе преступников, планирующих ограбление Королевского монетного двора Испании, в свое время стал феноменом. Сериал увлекает своей динамикой, неожиданными поворотами и харизматическими персонажами, а также удивляет продуманностью ограбления, которое не могли остановить, даже окружив здание со всех сторон.

Изобретая Анну

Сериал рассказывает историю Анны Делви (в исполнении Джулии Гарнер), молодой женщины, приезжающей в Нью-Йорк и выдающей себя за богатую наследницу из Германии. Она быстро втирается в доверие к элите общества, используя свой шарм, изобретательность и фальшивые документы. Не имея за душой ни копейки, Анна заставляет всех верить в свою привилегированность и жить на широкую ногу.

Паразиты

Южнокорейская черная комедия с элементами триллера получила признание критиков и зрителей по всему миру, получив Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале и четыре премии "Оскар". Фильм с нетипичным сюжетом рассказывает о бедной семье, которая хитростью устраивается на работу к богачам и паразитирует на их достатке.

Ранее OBOZ.UA писал о фэнтези-сериалах, от которых невозможно оторваться всю ночь.

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