Актуально на Хэллоуин: 5 лучших фильмов о зомби

Конец октября – не только сезон пледов, теплого чая и романтических комедий. Это и очень атмосферный период жуткого Хэллоуинского декора. Лучше всего почувствовать дух праздника помогут тематические фильмы с напряженным сюжетом.

Видео дня

Фильмы о зомби – это отдельный жанр хоррора, который имеет миллионы поклонников. Ленты, рассказывающие о голодных живых мертвецах, могут не только погружать в бесконечный ужас. OBOZ.UA собрал рейтинг лучших фильмов о зомби, среди которых есть и настоящие хорроры, и интересные тематические комедии для всей семьи.

28 дней спустя (2002)

Фильм стал подлинной классикой жанра. Британский постапокалиптический фильм оскароносного режиссера Дэнни Бойла и сценариста Алекса Гарленда стал настоящей вехой в сегменте лент о зомби. В главных ролях – Киллиан Мерфи и Наоми Гаррис. "28 дней спустя" имеет на IMDb рейтинг 7,5 баллов и награжден премией "Сатурн" в категории "Лучший фильм ужасов".

Активисты движения защиты прав животных проникли в исследовательскую лабораторию, чтобы освободить подопытных животных. В результате убегает зараженная неизвестным вирусом обезьяна. Через 28 суток заболевание распространилась по всей стране. Повсюду – хаос, смерть и множество жертв. Выжившие надеются на спасение и прячутся в заброшенном поместье.

Зомби по имени Шон (2004)

Комедийный горор режиссера Эдгара Райта оценен пользователями IMDb в 7,9 баллов. Это идеальный вариант для тех, кто хочет создать атмосферу Хэллоуина, но не любит фильмы ужасов. Лента получила ряд наград, среди которых премия "Сатурн". В главных ролях: Саймон Пег, Ник Фрост и Кейт Эшфилд.

По сюжету неудачник Шон в свои 29 лет работает продавцом в магазине электроники. Проблем у Шона достаточно: кроме того, что его бросила подруга, да еще и в городе еще началась эпидемия – люди превращаются в зомби. Шону терять нечего, поэтому вместе с другом Эдом они отправляются спасать мир.

Я – легенда (2007)

Культовую кинокартину зрители оценили в 7,2 балла по рейтингу IMDb. Автором является Фрэнсис Лоуренс, известный по мистическому боевику "Константин" (2005). Главные роли сыграли Уилл Смит, Алиси Брага, Чарли Тахен. Вирус уничтожил половину населения Земли, а остальных превратил в монстров, боящихся света. Единственный мужчина, обладающий иммунитетом к вирусу, живет в безлюдном Нью-Йорке и пытается создать лекарство от вируса.

Поезд в Пусан (2016)

Критики назвали "Поезд к Пусану" редким кинематографическим удовольствием, где каждая сцена показана максимально эффектно. Девочка Су-ан в день рождения отправляется в Пусан, где живет ее мама. И вдруг страна оказывается в эпицентре страшной эпидемии, превращающей людей в зомби. Один из зараженных оказывается в поезде, где едет Суан с папой. Теперь пассажирам придется бороться за жизнь, а толпа зомби постоянно растет.

Скауты против зомби (2015)

Это интересная подростковая комедия о взрослении, ответственности, дружбе и испытаниях. Режиссер ленты Кристофер Лэндон известен по триллеру "Паранойя" (2007). На IMDb зрители оценили фильм в 6,3 балла. В главных ролях Тай Шеридан, Логан Миллер и Джои Морган.

По сюжету трое бойскаутов стремятся спасти мир от зомби-апокалипсиса. Но нечисть распространяется очень быстро, и шансов на спасение все меньше.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что эксперты назвали топ-10 самых страшных фильмов в истории.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.