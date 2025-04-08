Амаль Клуни носит уже давно: цвет лимончелло станет "звездой" лета-2025.
Если вы ищете способ добавить в свой гардероб что-нибудь яркое, свежее и оптимистическое, стоит обратить внимание на цвет лимончелло. Этот жизнерадостный желтый оттенок уже давно появляется в образах иконы стиля Амаль Клуни.
Именно летом 2025 этот цвет обещает стать главным цветом сезона. Детали рассказало издание WhoWhatWear.
Новый тренд лета
Одежда в оттенках лимончелло не только освежает образ, но и оказывает положительное влияние на эмоциональное состояние. Теплый, солнечный, немного пастельный, но вместе с тем насыщенный – оттенок мгновенно ассоциируется с летом, отдыхом и легкостью.
На Неделях моды S/S 2025 лимончелло появился в коллекциях Prada, Gabriela Hearst, Fendi и Ferragamo. От шелковых костюмов до вечерних платьев – дизайнеры сочетают его с нейтральными тонами, серебром и даже фуксией, демонстрируя универсальность оттенка.
Юрист и икона стиля Амаль Клуни, жена известного актера Джорджа Клуни, не первый год появляется на публике в образах лимончелло.
Есть множество вариантов, как эффектно интегрировать этот цвет в свой образ:
- для офиса – оттеночный костюм лимончелло в сочетании с классическими белыми аксессуарами;
- на вечеринку – блестящее платье с открытыми плечами;
- для ежедневного образа – легкое платье-рубашка или мягкий свитер в пастельном желтом цвете.
Советы стилистов
Цвет лимончелло прекрасно подходит как блондинкам, так и брюнеткам, а также людям с разными оттенками кожи.
Основные советы стилистов:
- Комбинируйте с базовыми вещами: белый, бежевый, серый или светлый деним.
- Добавьте золотые украшения: этот металл подчеркнет теплоту оттенка.
- Выбирайте монохром: образ полностью в цвете лимончелло – смелое, но модное решение.
- Не забывайте об аксессуарах: сумка или туфли в этом цвете – простой способ освежить любой образ.
Бренды уже готовят коллекции, вдохновленные этим цветом, а модные платформы сообщают о росте спроса на вещи в желтых оттенках.
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