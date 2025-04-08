Амаль Клуни носит уже давно: цвет лимончелло станет 'звездой' лета-2025.

Если вы ищете способ добавить в свой гардероб что-нибудь яркое, свежее и оптимистическое, стоит обратить внимание на цвет лимончелло. Этот жизнерадостный желтый оттенок уже давно появляется в образах иконы стиля Амаль Клуни.

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Именно летом 2025 этот цвет обещает стать главным цветом сезона. Детали рассказало издание WhoWhatWear.

Новый тренд лета

Одежда в оттенках лимончелло не только освежает образ, но и оказывает положительное влияние на эмоциональное состояние. Теплый, солнечный, немного пастельный, но вместе с тем насыщенный – оттенок мгновенно ассоциируется с летом, отдыхом и легкостью.

На Неделях моды S/S 2025 лимончелло появился в коллекциях Prada, Gabriela Hearst, Fendi и Ferragamo. От шелковых костюмов до вечерних платьев – дизайнеры сочетают его с нейтральными тонами, серебром и даже фуксией, демонстрируя универсальность оттенка.

Юрист и икона стиля Амаль Клуни, жена известного актера Джорджа Клуни, не первый год появляется на публике в образах лимончелло.

Есть множество вариантов, как эффектно интегрировать этот цвет в свой образ:

для офиса – оттеночный костюм лимончелло в сочетании с классическими белыми аксессуарами;

на вечеринку – блестящее платье с открытыми плечами;

для ежедневного образа – легкое платье-рубашка или мягкий свитер в пастельном желтом цвете.

Советы стилистов

Цвет лимончелло прекрасно подходит как блондинкам, так и брюнеткам, а также людям с разными оттенками кожи.

Основные советы стилистов:

Комбинируйте с базовыми вещами: белый, бежевый, серый или светлый деним. Добавьте золотые украшения: этот металл подчеркнет теплоту оттенка. Выбирайте монохром: образ полностью в цвете лимончелло – смелое, но модное решение. Не забывайте об аксессуарах: сумка или туфли в этом цвете – простой способ освежить любой образ.

Бренды уже готовят коллекции, вдохновленные этим цветом, а модные платформы сообщают о росте спроса на вещи в желтых оттенках.

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