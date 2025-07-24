Американка случайно нашла в своем доме тайную лестницу: что это было

В США женщина была ошеломлена после того, как случайно во время ремонта нашла тайную лестницу в доме, который был построен в 1915 году.

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На Reddit она рассказала, что купила этот дом в штате Вашингтон в конце прошлого года, но совсем ничего о нем не знала, пока не начала ремонтировать его.

"Мы предполагали, что первая большая реконструкция была в 1950-х, затем снова в конце 80-х, в начале 90-х", – отметила она.

После того, как владелица начала ремонтировать дом, она наткнулась на целую лестницу, спрятанную за стеной с бельевым шкафом в коридоре, ведущую в комнату, закрытую от мира в течение десятилетий.

"Поднявшись по этой лестнице и заглянув во второе чердачное пространство, мы увидели, где были пониженные потолки, светильники в старых помещениях и даже обои из старой комнаты. Мы думали о том, чтобы продолжить строительство лестницы и завершить второе чердачное помещение над ними. Поэтому чем это станет, пока неизвестно", – сказала женщина.

Хотя комната была в основном пуста, она наткнулась на смятую вырезку из газеты примерно со времен первого ремонта в 1950-х годах.

Датированная 8 октября 1950 года, статья в газете Seattle Post Intelligencer рекламирует "Лекцию Исторического общества", приглашая местных жителей встретиться и обсудить исторические события своего города.

Комментируя ее сообщение, один пользователь написал: "Я бы сделал потайные дверцы в задней части шкафа для белья и использовал бы их для хранения ценностей. Это достаточно большое пространство".

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